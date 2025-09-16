Una onda tropical provocará lluvias moderadas hoy

Hoy ocurrirán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Barahona, Pedernales, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias serán provocadas por una onda tropical sobre nuestro territorio nacional y que iniciarán en la mañana y se extenderán hasta horas de la tarde.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las temperaturas seguirán muy elevada, debido a la época del año (verano), y al viento cálido y húmedo del este/sureste.

Meteorología pide a la población ingerir sufiente agua, vestir ropas ligeras de colores y evitar la exposición prolonga a sol, en especial de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Tres provincia alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde a Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

