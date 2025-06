¿Una política industrial con sazón monetario?

Por Rolando M. Guzmán

Desde mediados del siglo XX, los economistas abrazaron un consenso que fue casi religioso: los bancos centrales debían concentrarse exclusivamente en la estabilidad de precios y mantenerse al margen de la asignación sectorial del crédito. En América Latina, esto implicó abandonar prácticas comunes en décadas anteriores, cuando las autoridades monetarias financiaban a los gobiernos y canalizaban recursos hacia actividades económicas específicas. La historia había dejado una lección clara: sin límites bien definidos, los bancos centrales podían transformarse en fábricas de dinero barato, con su secuela de distorsiones, presiones inflacionarias y desilusiones prolongadas.

La crisis financiera global de 2008 puso en pausa esa ortodoxia. El colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos desató una reacción en cadena que sacudió a las principales economías del mundo. En ese contexto, se produjo un giro inesperado: tras décadas de actuar como gendarmes discretos de los instrumentos monetarios, muchos bancos centrales se convirtieron en rescatistas de mercados enteros. Compraron bonos privados y gubernamentales en cantidades sin precedentes y canalizaron recursos directamente hacia empresas seleccionadas. En aquel momento, a nadie le importó lo que vendría después del diluvio; la urgencia era mantenerse a flote. Hoy, diecisiete años después, varias de esas instituciones enfrentan el reto de desmontar una arquitectura que, si bien evitó el colapso, ha limitado su margen de acción ante futuras crisis.

En la República Dominicana, hemos seguido un camino similar, aunque con algunos años de diferencia. Nuestro “2008” ocurrió en 2020. Ante el colapso económico provocado por la pandemia, el Banco Central expandió masivamente el crédito y redujo los encajes legales para liberar fondos destinados a sectores específicos. Pocas personas dudarían de que esa intervención fue oportuna, pues ayudó a evitar una caída libre en condiciones extraordinarias. Pero, en los últimos años, la excepcionalidad parece estar perdiendo su carácter de última instancia. Se ha vuelto cada vez más frecuente escuchar que el Banco Central liberó tantos miles de millones aquí, o abrió una línea de crédito especial allá. El problema del éxito es que, con frecuencia, crea adicción.

¿Estamos redefiniendo, sin notarlo, el papel del Banco Central? La cuestión no es si debe intervenir en tiempos de crisis —eso es inevitable—, sino qué ocurre cuando esas intervenciones sectoriales se transforman en rutina. El riesgo más evidente es la erosión de su independencia y de un enfoque en sus funciones primarias, lo que hasta ahora le ha hecho gozar de un merecido prestigio. Si empresas o sectores comienzan a asumir que el banco estará disponible para inyectarles esteroides cuando las cosas se tornen difíciles, la presión política para obtener ese auxilio no hará más que aumentar. La fila de interesados será cada vez más larga. En ese escenario, la institución corre el riesgo de dejar de ser un prestamista de última instancia para convertirse en garante estructural de crédito barato, y el auxilio temporal se convertiría en expectativa permanente. Esas expectativas colocarán al Banco Central en la necesidad de asumir funciones propias de una agencia de desarrollo productivo o un banco de fomento, lo que eventualmente entrará en conflicto con otros fines. A esto se suma un desafío operativo de enorme importancia: ¿cómo asegurar que los recursos lleguen efectivamente a donde deben llegar, sin generar distorsiones ni privilegios discrecionales?

No se me malinterprete. Este artículo no pretende cuestionar la validez de las políticas de desarrollo productivo, ni del apoyo a las MIPYMES, el sector agropecuario o la construcción. Considero que ese apoyo es pertinente bajo ciertas condiciones. Tampoco se trata de una advertencia apocalíptica ni de un llamado nostálgico a la ortodoxia monetaria de los años noventa. La intención es mucho más sencilla: deslindar con claridad los roles de las distintas instancias públicas, para que las soluciones inmediatas no se conviertan en dolores de cabeza persistentes.

Si las intervenciones sectoriales del Banco Central van a seguir ocurriendo con frecuencia, sería prudente establecer criterios y límites explícitos, tras una reflexión que podría ser auspiciada por la propia institución. De lo contrario, su credibilidad quedaría comprometida si llegara a enfrentar —como es posible— un entorno menos benigno que el actual. Si lo excepcional se convierte en norma y esta norma no se regula, llegará el día en que el Banco Central, luego de haber rescatado a muchos, necesite ser rescatado de la red que él mismo habrá tejido (Grupo de Consultoría Pareto e Intec).