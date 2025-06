Una sugerencia

Es muy probable que el Gobierno, que siempre tiene los ojos y los oídos atentos a las voces y a los susurros de la opinión pública, se haya dado cuenta que corre un descontento casi por toda la geografía nacional por las obras inconclusas y por obras anunciadas y no empezadas todavía.

En no pocos lugares ha habido pequeñas expresiones de inconformidad a través de marchas, de quemas de neumáticos de vehículos, de siembra de árboles en medio de carreteras y caminos vecinales y hasta toques de cacerolas.

El Gobierno, sus funcionarios, debe prestar oídos atentos a estos reclamos, generalmente de obras pequeñas pero indispensables para comunidades habitadas por personas humildes, campesinos, agricultores, amas de casa, etcétera.

Hay, por supuesto, reclamos alrededor de algunas obras grandes, varias de las cuales llevan años en construcción o en reparación. Tal es el caso del hospital regional de San Pedro de Macorís, el Musa. Nadie se explica en la Sultana del Este por qué la reconstrucción de este hospital regional no ha sido concluida.

Sugerimos al Gobierno que haga un levantamiento de todas estas obras inconclusas, grandes, medianas y pequeñas, y adopte la decisión de, en un determinado tiempo, terminarlas.

No es necesario repetir, nos parece, que para un lugareño de un paraje, de una sección, de un distrito municipal, etcétera, su camino vecinal es más importante que la autopista Duarte, o que el Metro Santo Domingo, etcétera; o una escuela con dificultades en el suministro de agua o que no puede defenderse de la delincuencia porque no hay verja perimetral.

La sugerencia está hecha.