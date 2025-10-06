Una vaguada provocará aguaceros en 19 provincias

Incide una vaguada.


Hoy habrá aguaceros dispersos con tronadas y ocasionales ráfagas de viento, en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Independencia, Baoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además que las lluvias ocurrirán en horas de la tarde y que serán provocadas por la incidencia de una vaguada en altura y los efectos del viento del este/sureste.

Meteorología prevé que las temperaturas seguirán calurosas, la mínima estará en 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Digo