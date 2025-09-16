Unapec busca impactar e innovar entre la juventud

  • Olga Vergés
Elena Viyella de Paliza durante la misa. Arlenis Castillo.


Al arribar a los 60 años de su fundación, la Universidad Apec (Unapec) reafirmó su compromiso de ampliar su impacto en la empleabilidad y el emprendimiento con espacios en los que el conocimiento, experiencia y juventud se unan para impulsar la innovación para el presente y el futuro.

Durante la celebración de la eucaristía en la catedral primada de América, la presidenta de la junta de directores de Unapec, Elena Viyella de Paliza, recordó que la academia superior también tiene un compromiso renovado con la excelencia académica, la investigación, la innovación y la formación de ciudadanos capaces de liderar los cambios que requiere la sociedad y el mundo

Citó la importancia de los más de 44 mil egresados que hoy ocupan posiciones de liderazgo en los ámbitos empresarial, gubernamental, académicos y sociales, aportando al desarrollo del país y a la proyección internacional de la República Dominicana.

En ese sentido, expresó que más que transmitir conocimiento, las universidades están llamadas a formar ciudadanos responsables, éticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más equitativa, innovadora y competitiva.

El rector de Unapec, Lic. Erik Pérez Vega, señaló que desde su creación se han mantenido fieles a la visión de sus fundadores, ofrecer una educación de calidad, innovadora y con un fuerte compromiso social, convirtiéndose en un referente en la educación superior del país y reiterando el compromiso de Unapec marcado por la innovación y la capacidad de anticipar los cambios acorde a los nuevos tiempos.

Recordó además la apuesta de la entidad en sus primeras décadas por carreras orientadas al mundo de los negocios, la administración, contabilidad y los idiomas, hoy día aliados en áreas fundamentales para el crecimiento del sector productivo.

Puede leer: UNAPEC recibe cerca de 800 nuevos estudiantes en el marco de su 60 aniversario

En la celebración también participaron colaboradores y miembros de la Junta de directores de CENAPEC; el cuerpo directivo de Acción Pro Educación y Cultura (APEC), de la Universidad APEC (Unapec), de la Fundación APEC de Crédito Educativo (Fundapec) y de Promoción APEC (Promapec) amigos y allegados de la Institución.

Asimismo, contó con una gran representación de estudiantes de la universidad, empresarios y personalidades de la educación superior y la investigación del país.

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

Digo