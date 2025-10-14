La Universidad Iberoamericana (UNIBE) realizó el acto de presentación oficial del Club de Liderazgo y Democracia (CLIDE-UNIBE), una iniciativa estudiantil dedicada a la formación de líderes comprometidos con la participación ciudadana, la justicia social y la transparencia en la gestión pública.

El evento, realizado en el Salón de Referencias de UNIBE, reunió a autoridades académicas, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, quienes respaldaron la creación de este nuevo espacio de diálogo, pensamiento crítico y crecimiento cívico.

En representación del Decanato de Estudiantes y la Unidad de Desarrollo Estudiantil, el Lic. Johadin Peguero destacó la importancia de fomentar el liderazgo responsable y la participación estudiantil como pilares esenciales de la educación integral que promueve la institución.

Lee más: Mercadexpo 2025



Durante el acto, la presidente del Club, Isabella Silverio Mármol, presentó la visión y los objetivos de CLIDE-UNIBE, resaltando que el club busca “formar jóvenes líderes con pensamiento crítico, comprometidos con el cambio social, la ética y la participación democrática”. Por su parte, la vicepresidente, Laura Valenzuela Arzeno, compartió las líneas de acción del nuevo organismo e invitó a los estudiantes a integrarse a través del registro oficial disponible mediante un código QR habilitado durante la ceremonia.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la entrega de una placa conmemorativa por parte de la directiva del club, simbolizando el inicio de una nueva etapa y el compromiso de sus miembros con los valores de liderazgo ético y responsabilidad social.

El CLIDE-UNIBE tiene como misión fomentar el debate político, promover la formación cívica y fortalecer la conciencia democrática entre los estudiantes, en coherencia con los valores institucionales de integridad, justicia social, equidad, inclusión y transparencia.

La junta directiva fundadora está integrada por: Isabella Silverio Mármol, Presidente, Laura Valenzuela Arzeno, Vicepresidente, Iván Díaz, Secretario General, Laura Hernández Sharp, Coordinadora de Actividades, Danna Angelina Zaglul-Manrique, Coordinadora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Amy Marie Henderson Cerda, Coordinadora de Fomento Académico

El acto concluyó con un llamado a la participación activa y al compromiso con la construcción de una ciudadanía más consciente, equitativa y democrática, reafirmando el rol de Unibe como institución que impulsa el liderazgo estudiantil y la transformación social desde la educación.