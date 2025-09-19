UNICARIBE fortalece y potencia su compromiso social con intensa jornada promueve desarrollo sostenible

Fruto del novedoso acuerdo suscrito con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, UNICARIBE, arranca este próximo viernes 19 de septiembre desde las 10 de la mañana, con una intensa jornada que impulsa el consumo responsable y lucha contra los desperdicios, con participación de actores esenciales universitarios, empresas productoras y de la distribución de productos, fortaleciendo así esta alta casa de estudios superiores en la República Dominicana, su compromiso social.

“En este Año Internacional de las Cooperativas, con el eslogan “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, FAO, UNICARIBE y UPM impulsan la agenda regional para fortalecer el papel de las cooperativas en la transformación de los sistemas agroalimentarios y estamos altamente honrados de contribuir con ello, jugando un rol social de relevancia”, afirmó el canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., al destacar la actividad.

La jornada se extenderá hasta el sábado 20 de septiembre y en la misma también se destaca la participan hoteles del país, según se informa a través de un comunicado oficial de UNICARIBE.

Esta iniciativa social es fruto del Acuerdo entre la FAO-UNICARIBE y cuenta con el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que aporta la experiencia de la Cátedra de la UPM con la Federación de Bancos de Alimentos de España y con la colaboración de la MetaUniversidad para un Desarrollo Sostenible.

En este contexto, este sábado 20 de septiembre a las 10 de la mañana se da comienzo en la sede de UNICARIBE al Programa Internacional Inteligencia Artificial con propósito: Transformación de la Gobernanza de tu Cooperativa u Organización con los Principios de Inversión Responsable en Agricultura, organizado por la MetaUniversidad (principiosirametauniversidad.com).

El programa de formación está enfocado al buen gobierno en las cooperativas incorporando las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial y parte esencial en la innovación educativa.

Se informó que el programa cuenta con más de 100 participantes presenciales en Santo Domingo y online con México, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y España conectados por la plataforma de Zoom.

Desde la Metauniversidad para un desarrollo sostenible, se impulsó el encuentro “Claves para un buen gobierno en las cooperativas agroalimentarias en América Latina y el Caribe: Principios de Inversión Responsable en Agricultura y Sistemas Alimentarios” en la sede de UNICARIBE, con la colaboración de la UPM, el pasado junio de 2025.

En este encuentro se pudieron compartir ejemplos de “Buen Gobierno” de cooperativas, asociaciones de productores o empresas con enfoque cooperativo y territorial en lo que se denomina en este lenguaje social, como “laboratorios vivos.”

Breve sobre Metauniversidad:

Es una red colaborativa global que agrupa universidades y empresas para impulsar el conocimiento en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, donde participa UNICARIBE.