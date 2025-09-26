UNICARIBE se destaca en Iberoamérica con el Premio Innovatec 2025 a la excelencia educativa

  • Hoy
UNICARIBE se destaca en Iberoamérica con el Premio Innovatec 2025 a la excelencia educativa

Guayaquil, Ecuador — En el marco del Encuentro Internacional Innovatec y Líderes Innovadores 2025, celebrado en la Universidad Espíritu Santo (UEES), Innovatec otorgó el Premio “Ranking Educativo Innovatec 2025 — Excelencia Educativa e Innovadora” a la Universidad del Caribe (UNICARIBE) de la República Dominicana.

Con este reconocimiento, UNICARIBE se posiciona como la 27ª universidad más innovadora de Iberoamérica, de acuerdo con el Ranking Innovatec 2025.

El galardón fue recibido por el canciller, Dr. José Alejandro Aybar, y la vicerrectora administrativa, Shahily Pimentel, de manos de Josu Gómez Barrutia, presidente de Innovatec, acompañado por Laura Suárez, CEO de Talent Hub.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la calidad académica, la investigación aplicada y la innovación educativa en la región Caribe y en Iberoamérica”, señaló el Dr. José Alejandro Aybar.

Por su parte, la vicerrectora administrativa, Shahily Pimentel, destacó:

“La distinción impulsa a UNICARIBE a seguir fortaleciendo programas, alianzas y tecnologías que favorezcan la formación integral de nuestros estudiantes”.

El propósito del ranking

Para Innovatec, el Ranking Educativo busca resaltar a las instituciones que promueven prácticas pedagógicas innovadoras, investigación con impacto social y una vinculación efectiva con el entorno productivo y comunitario.

Sobre el Encuentro

El evento reunió a autoridades educativas, investigadores y directivos de toda la región, con el objetivo de compartir experiencias y fomentar la colaboración interinstitucional.

Universidades mejor posicionadas

Las cinco primeras universidades del ranking fueron:

  1. Universidad Espíritu Santo (UEES) – Ecuador
  2. Tecnológico de Monterrey – México
  3. Universidad ECOTEC – Ecuador
  4. Universidad Continental – Perú
  5. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) – España
La ciencia investiga por qué se recuerdan algunos momentos de la vida y otros no 
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

UNICARIBE se destaca en Iberoamérica con el Premio Innovatec 2025 a la excelencia educativa
UNICARIBE se destaca en Iberoamérica con el Premio Innovatec 2025 a la excelencia educativa
26 septiembre, 2025
UNICARIBE fortalece y potencia su compromiso social con intensa jornada promueve desarrollo sostenible
UNICARIBE fortalece y potencia su compromiso social con intensa jornada promueve desarrollo sostenible
19 septiembre, 2025
UNICARIBE entre las Top 30 Universidades más innovadoras de Iberoamérica
UNICARIBE entre las Top 30 Universidades más innovadoras de Iberoamérica
18 agosto, 2025
República Dominicana sede campeonato de debate español; participan 24 países
República Dominicana sede campeonato de debate español; participan 24 países
14 julio, 2025
Unicaribe dará educación integral a preuniversitarios
Unicaribe dará educación integral a preuniversitarios
18 febrero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo