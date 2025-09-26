UNICARIBE se destaca en Iberoamérica con el Premio Innovatec 2025 a la excelencia educativa

Guayaquil, Ecuador — En el marco del Encuentro Internacional Innovatec y Líderes Innovadores 2025, celebrado en la Universidad Espíritu Santo (UEES), Innovatec otorgó el Premio “Ranking Educativo Innovatec 2025 — Excelencia Educativa e Innovadora” a la Universidad del Caribe (UNICARIBE) de la República Dominicana.

Con este reconocimiento, UNICARIBE se posiciona como la 27ª universidad más innovadora de Iberoamérica, de acuerdo con el Ranking Innovatec 2025.

El galardón fue recibido por el canciller, Dr. José Alejandro Aybar, y la vicerrectora administrativa, Shahily Pimentel, de manos de Josu Gómez Barrutia, presidente de Innovatec, acompañado por Laura Suárez, CEO de Talent Hub.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la calidad académica, la investigación aplicada y la innovación educativa en la región Caribe y en Iberoamérica”, señaló el Dr. José Alejandro Aybar.

Por su parte, la vicerrectora administrativa, Shahily Pimentel, destacó:

“La distinción impulsa a UNICARIBE a seguir fortaleciendo programas, alianzas y tecnologías que favorezcan la formación integral de nuestros estudiantes”.

El propósito del ranking

Para Innovatec, el Ranking Educativo busca resaltar a las instituciones que promueven prácticas pedagógicas innovadoras, investigación con impacto social y una vinculación efectiva con el entorno productivo y comunitario.

Sobre el Encuentro

El evento reunió a autoridades educativas, investigadores y directivos de toda la región, con el objetivo de compartir experiencias y fomentar la colaboración interinstitucional.

Universidades mejor posicionadas

Las cinco primeras universidades del ranking fueron: