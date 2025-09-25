Unicef denuncia muerte 10 niños en violencia Haití

  • EFE
Niños esperan por comida en Haití. EFE/Archivo

  Puerto Príncipe.- EFE

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, denunció ayer, miércoles, la reciente muerte de diez niños en Haití, seis de ellos el sábado pasado en un ataque con drones explosivos en contra de las bandas armadas que aterran este empobrecido país caribeño.

“Unicef está profundamente conmocionado y preocupado por la muerte de diez niños en tan solo diez días en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Según la información disponible, al menos seis niños y varios adultos murieron solo el sábado por la noche en un ataque con drones en el barrio Simon Pelé”, indica el ente de la ONU en un comunicado.

De acuerdo con la información disponible, el ataque con drones ocurrió durante una fiesta organizada por el líder de una banda armada.

“Entre las víctimas se encontraba una niña de cuatro años que perdió la vida mientras jugaba frente a su casa. Muchas otras personas, incluidos niños, resultaron heridas”, señala Unicef sin más detalles.

