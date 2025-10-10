Unicef dice reafirma compromiso salud mental en la niñez

Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que reafirma su compromiso con la protección y el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes en el país.

Según una nota de prensa, el informe Estado de la Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes ante la Violencia, entre 2017 y 2021 se registraron 17 suicidios en menores de 8 a 10 años, y en 2022 se reportaron 19 casos en personas menores de edad. Los adolescentes entre 15 y 17 años continúan siendo el grupo de mayor riesgo, aunque el subregistro impide conocer la magnitud real del problema.

“Cada niño y cada niña necesita espacios de escucha, afecto y acompañamiento para crecer con esperanza”, señaló Anyoli Sanabria, representante de Unicef en el país. Subrayó la importancia de prestar atención también a los varones adolescentes, quienes muchas veces enfrentan presiones sociales que les impiden expresar sus emociones y buscar ayuda a tiempo.

Unicef recordó que la salud mental no es un lujo ni un privilegio, sino, un derecho. En alianza con el Instituto de Salud Mental y Telepsicología (Isamt), desarrolla planes para fortalecer el bienestar emocional en centros educativos, promover la prevención del sufrimiento psíquico y construir entornos escolares empáticos, seguros e inclusivos.

Una de las acciones más visibles es la Línea Familiar, servicio gratuito que ha ofrecido acompañamiento psicológico a más de 9,000 jóvenes. En 2024 atendió 662 contactos de menores de 24 años, principalmente por ansiedad, depresión, autolesiones o ideación suicida. Más del 95 % de las consultas fue iniciada por los propios jóvenes, lo que evidencia una creciente conciencia sobre el autocuidado emocional.

“La salud mental es el cimiento del desarrollo humano y de comunidades más solidarias”, concluyó Sanabria.