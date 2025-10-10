Unicef dice reafirma compromiso salud mental en la niñez

Unicef dice reafirma compromiso salud mental en la niñez

Salud mental en crisis.

Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que reafirma su compromiso con la protección y el bienestar emocional de los niños, niñas y adolescentes en el país.

Según una nota de prensa, el informe Estado de la Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes ante la Violencia, entre 2017 y 2021 se registraron 17 suicidios en menores de 8 a 10 años, y en 2022 se reportaron 19 casos en personas menores de edad. Los adolescentes entre 15 y 17 años continúan siendo el grupo de mayor riesgo, aunque el subregistro impide conocer la magnitud real del problema.

“Cada niño y cada niña necesita espacios de escucha, afecto y acompañamiento para crecer con esperanza”, señaló Anyoli Sanabria, representante de Unicef en el país. Subrayó la importancia de prestar atención también a los varones adolescentes, quienes muchas veces enfrentan presiones sociales que les impiden expresar sus emociones y buscar ayuda a tiempo.

Unicef recordó que la salud mental no es un lujo ni un privilegio, sino, un derecho. En alianza con el Instituto de Salud Mental y Telepsicología (Isamt), desarrolla planes para fortalecer el bienestar emocional en centros educativos, promover la prevención del sufrimiento psíquico y construir entornos escolares empáticos, seguros e inclusivos.

Una de las acciones más visibles es la Línea Familiar, servicio gratuito que ha ofrecido acompañamiento psicológico a más de 9,000 jóvenes. En 2024 atendió 662 contactos de menores de 24 años, principalmente por ansiedad, depresión, autolesiones o ideación suicida. Más del 95 % de las consultas fue iniciada por los propios jóvenes, lo que evidencia una creciente conciencia sobre el autocuidado emocional.

“La salud mental es el cimiento del desarrollo humano y de comunidades más solidarias”, concluyó Sanabria.

