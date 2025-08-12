Unicef llama a enfrentar auge niñas en tareas del hogar

Anyoli Sanabria, representante interina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, expresó que las normas sociales, que perpetúan la idea de que cuidar es responsabilidad exclusiva de las mujeres, afectan de forma dramática la vida de las niñas, negándoles en muchos casos la oportunidad de asistir o terminar su educación ni disfrutar la etapa de ser niñas y adolescentes por tener que realizar tareas domésticas o cuidar de sus hermanos menores.

Agregó que la transformación de estas normas es esencial para garantizar un desarrollo pleno y equitativo para todas las infancias. Dijo que según estudios realizados, en América Latina y el Caribe, las niñas realizan más trabajo de cuidados no remunerado que los niños e incluso que algunos adultos.

Afirmó que las adolescentes dedican, en promedio, al menos una hora diaria más que los varones a tareas domésticas y de cuidados, lo que representa siete horas semanales adicionales.

Esta carga aumenta en contextos de pobreza. De acuerdo a Unicef, las niñas de zonas vulnerables pueden dedicar hasta tres veces más tiempo al cuidado no remunerado.

Además, la convivencia con hermanos menores de 5 años incrementa esta carga, desplaza su tiempo de estudio, descanso o recreación.

“En nuestros países, las niñas cargan con una doble jornada que limita su derecho al juego, al estudio y al descanso, perpetúa ciclos de pobreza y exclusión”.

Puedes leer: Capotillo recibe atención estatal, pero ¿es suficiente? Experto analiza el alcance del plan

Desde Unicef llaman a reconocer, redistribuir y reducir esta carga para que las niñas puedan crecer, aprender y desarrollarse.

En República Dominicana, aunque ha registrado una disminución en el embarazo adolescente (del 29.2 % en 2018 al 19.7 % en 2022), la tasa de fecundidad sigue alta: 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años. Las adolescentes rurales, con menor educación y en condiciones de pobreza, son las más vulnerables para unirse o embarazarse a temprana edad.


Estos indicadores son del Análisis de la Situación de los Derechos de la Niñez ante las Violencias 2024.

