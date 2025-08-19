Unidad 1 de Punta Catalina opera con normalidad pese al impacto del sargazo

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (CTPC) informó que la Unidad 1 continúa operando con total normalidad, tras superar los efectos del sargazo que afectaron la zona de captación de agua. El equipo técnico mantiene labores constantes de limpieza para garantizar la estabilidad del sistema.

La termoeléctrica, que aporta 360 megavatios al sistema nacional, había sido afectada por una obstrucción en la toma de agua provocada por el paso del huracán Erin. Gracias a la intervención de buzos especializados y el apoyo de la Armada de República Dominicana, se logró restablecer el flujo y reincorporar la planta a las operaciones desde las 10:40 p.m. del lunes.

Aunque persiste la presencia de sargazo en la zona costera, la CTPC aseguró que sus equipos seguirán trabajando de forma permanente para mitigar su impacto y evitar nuevas interrupciones. La reincorporación de la Unidad 1 se considera clave para reducir los apagones que han afectado al país en las últimas semanas.

Lo que había dicho el presidente Abinader

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, había anunciado el pasado sábado que la unidad afectada de la planta termoeléctrica Punta Catalina está en la fase final de pruebas para volver a operar y aportar 360 megavatios al sistema eléctrico nacional a partir de mañana domingo.

Datos del presidente Abinader en visita a Punta Catalina:

La unidad 2 de Punta Catalina salió de servicio el pasado martes por una avería en la caldera, lo que provocó apagones en varias zonas del país.

La demanda eléctrica alcanzó un récord de 4,000 megavatios, mientras que el sistema perdió hasta 600 MW por fallas en distintas plantas.