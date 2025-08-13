Unidad 2 de Punta Catalina: ¿Por qué no está funcionando?

  • Hoy
Unidad 2 de Punta Catalina: ¿Por qué no está funcionando?

Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina.

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) señaló que trabaja para superar un déficit de energía ocasionado por la salida de la unidad generadora Punta Catalina II debido a un inconveniente técnico.

La situación provocó la interrupción del servicio en varios circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad, ante lo cual un equipo técnico labora de forma continua para solucionar el imprevisto en el menor tiempo posible.

Puede leer: Jesús Castro Marte denuncia actos de vandalismo en la Vía Sacra de Higüey

La entidad que administra las empresas distribuidoras de Electricidad del Sur, Norte y Este presentó excusas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de la población frente a este evento fortuito que afecta el sistema eléctrico.

El CUED señaló que el país avanza, con respaldo del Gobierno, en la incorporación de nueva generación eléctrica. Este año se sumarán al sistema plantas que aportarán más de 589 MW, lo que fortalecerá la redundancia de la generación y permitirá resolver con mayor facilidad incidentes como este.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Unidad 2 de Punta Catalina: ¿Por qué no está funcionando?
Unidad 2 de Punta Catalina: ¿Por qué no está funcionando?
13 agosto, 2025
EDE compraron 16 % energía en mercado spot en mayo pasado
EDE compraron 16 % energía en mercado spot en mayo pasado
8 agosto, 2025
Bajan gastos de Punta Catalina
Bajan gastos de Punta Catalina
6 agosto, 2025
“El principal reto sigue siendo la facturación y el cobro de la energía”
“El principal reto sigue siendo la facturación y el cobro de la energía”
22 julio, 2025
Se agregará 2,400 MW antes del 2028
Se agregará 2,400 MW antes del 2028
21 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

La gracia de vivir

La gracia de vivir

Pesqueira levantó a la Abadina

Pesqueira levantó a la Abadina

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo