Unidad 2 de Punta Catalina: ¿Por qué no está funcionando?

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) señaló que trabaja para superar un déficit de energía ocasionado por la salida de la unidad generadora Punta Catalina II debido a un inconveniente técnico.

La situación provocó la interrupción del servicio en varios circuitos de las empresas distribuidoras de electricidad, ante lo cual un equipo técnico labora de forma continua para solucionar el imprevisto en el menor tiempo posible.

Puede leer: Jesús Castro Marte denuncia actos de vandalismo en la Vía Sacra de Higüey

La entidad que administra las empresas distribuidoras de Electricidad del Sur, Norte y Este presentó excusas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de la población frente a este evento fortuito que afecta el sistema eléctrico.

El CUED señaló que el país avanza, con respaldo del Gobierno, en la incorporación de nueva generación eléctrica. Este año se sumarán al sistema plantas que aportarán más de 589 MW, lo que fortalecerá la redundancia de la generación y permitirá resolver con mayor facilidad incidentes como este.