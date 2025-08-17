Nizao, Peravia. – La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) informó que, desde las 5:30 de la mañana de este domingo 17 de agosto, la Unidad 2 de la planta volvió a estar en línea, aportando energía al sistema eléctrico nacional tras varios días fuera de operación debido a un pinche en uno de los tubos de la caldera ocurrido el pasado martes 12 de agosto.

«La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina informa que, desde las 5:30 a.m. de hoy, la Unidad 2 está nuevamente en línea, aportando energía al sistema eléctrico nacional», fue el mensaje que postearon en las redes sociales.

De acuerdo con la entidad, el personal técnico laboró de manera ininterrumpida, 24 horas al día, desde el martes 12 hasta hoy domingo 17, con el propósito de restablecer la unidad en el menor tiempo posible.

En las labores participaron 50 colaboradores, junto al apoyo de la empresa representante del fabricante de la caldera, Babcock & Wilcox (B&W).

LEA: Apagones y desesperación: La crítica de la Fuerza del Pueblo al manejo del gobierno y su impacto en el país

Reactivación tras visita del presidente

El presidente Luis Abinader recorrió este sábado las instalaciones de Punta Catalina para constatar los avances en los trabajos de reparación.

Durante su visita, manifestó su preocupación por la situación energética del país tras la salida temporal de Punta Catalina, sumada a la de Los Mina II y Siba, que representó la pérdida de aproximadamente 15% de la demanda nacional.

El mandatario informó que se han tomado medidas para que en los próximos seis meses entren al sistema unos 600 megavatios de manera gradual, y que desde mañana se realizarán las pruebas que permitirán la incorporación de estos megas, junto con la entrada progresiva de Los Mina II y Siba, reduciendo los apagones.