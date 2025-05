Unificar criterios ante Haití y sus inmigrantes

En correspondencia con la complejidad de la crisis haitiana y sus repercusiones sobre el país, el presidente Luis Abinader decidió vincular estrechamente a la sociedad para enfrentarla con participación de sus representantes, en un seguimiento a la aplicación de un paquete de quince objetivos de Estado para hacer frente con renovado vigor y recursos a los efectos de la crisis haitiana que intensifica la emigración de sus habitantes hacia República Dominicana. Ya no se tratará únicamente de apresar internamente y repatriar a viajeros, sino de blindar la frontera con más personal militar, extender jurisdiccionalmente a todas las provincias la vigilancia y restricciones sobre la presencia irregular de extranjeros, acentuar la supervisión sobre las propias autoridades subalternas encargadas de ceñirse a normativas y endurecer leyes contra los delitos de participación directa o mediante complicidades en el tráfico irregular de personas hacia el país y dentro del territorio nacional. El recién creado Observatorio de Políticas Migratorias comienza su vigencia con un programa de consultas ciudadanas y de veedurías sobre ejecutorias de políticas migratorias trazadas por Poder Ejecutivo.

Se trata de un órgano creado mediante el decreto 215-25, con sentido de pluralidad e instruido para funcionar de manera independiente. Responde, además, al interés de transparentar e incluir a la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de los órganos oficiales y centralizados, que intensificarán controles sobre personas de procedencia externa que carezcan de autorización para permanecer en el país. Disposiciones sin precedentes están dirigidas a sancionar no solo a quienes se asocien para conducir con clandestinidad a súbditos haitianos hacia localidades nacionales. El país cesó hace dos años la expedición de visas en Haití y a partir del decreto que endurece medidas en el futuro serán sancionados los propietarios que alquilen viviendas y locales comerciales a personas sin el correcto estatus. El Gobierno se ha propuesto, además, enviar un mensaje “claro e innegociable” a las bandas criminales haitianas, de que no encontrarían refugio en República Dominicana. El próximo Código Laboral podría incluir medidas de supervisión y de penalización a los empleadores de inmigrantes no regulados.