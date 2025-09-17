Unión Farmacias denuncia irregularidades ARS Estado



La Unión de Farmacias, Inc., entidad que agrupa a más de 1,650 farmacias en todo el territorio nacional, denunció irregularidades en la dispensación de medicamentos vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Asimismo, la organización reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y las buenas prácticas comerciales. Desde hace varios años ha advertido sobre prácticas alejadas de las normas éticas y de los principios de la libre competencia en el sector, señalando que estas afectan tanto la calidad del servicio como el acceso de la población a medicamentos de manera justa.

Una de las principales preocupaciones ha sido la limitación en la participación de farmacias legalmente establecidas y habilitadas dentro de la red de prestadores de SeNaSa, lo que consideran una violación a la Ley 87-01 de Seguridad Social y a las resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

La organización también denunció que intermediarios privados han llegado a cobrar porcentajes indebidos por la integración de prestadores de salud, incluyendo farmacias, lo que repercute en la calidad del servicio y perjudica directamente a los pacientes de menores recursos.

La Unión de Farmacias aseguró que ninguno de sus asociados ha participado en esas prácticas y reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones en curso, aportando toda la información necesaria para esclarecer los hechos.