Unión Farmacias denuncia irregularidades ARS Estado

Unión Farmacias denuncia irregularidades ARS Estado

La Unión de Farmacias. Fuente externa.


La Unión de Farmacias, Inc., entidad que agrupa a más de 1,650 farmacias en todo el territorio nacional, denunció irregularidades en la dispensación de medicamentos vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Asimismo, la organización reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y las buenas prácticas comerciales. Desde hace varios años ha advertido sobre prácticas alejadas de las normas éticas y de los principios de la libre competencia en el sector, señalando que estas afectan tanto la calidad del servicio como el acceso de la población a medicamentos de manera justa.

Una de las principales preocupaciones ha sido la limitación en la participación de farmacias legalmente establecidas y habilitadas dentro de la red de prestadores de SeNaSa, lo que consideran una violación a la Ley 87-01 de Seguridad Social y a las resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

La organización también denunció que intermediarios privados han llegado a cobrar porcentajes indebidos por la integración de prestadores de salud, incluyendo farmacias, lo que repercute en la calidad del servicio y perjudica directamente a los pacientes de menores recursos.

Puedes leer: ¡Alerta sanitaria! Farmacia operaba con millones de medicamentos vencidos y falsificados

La Unión de Farmacias aseguró que ninguno de sus asociados ha participado en esas prácticas y reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones en curso, aportando toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

Altagracia Ortiz

Altagracia Ortiz

Periodista egresada de la UASD, especialista en salud y con más de dos décadas de experiencia.

Publicaciones Relacionadas

Unión Farmacias denuncia irregularidades ARS Estado
Unión Farmacias denuncia irregularidades ARS Estado
17 septiembre, 2025
SISALRIL prohíbe a las ARS pedir fotos a pacientes para recibir servicios de salud
SISALRIL prohíbe a las ARS pedir fotos a pacientes para recibir servicios de salud
18 agosto, 2025
Condena a Alexis Medina: La importante reflexión que hizo el tribunal
Condena a Alexis Medina: La importante reflexión que hizo el tribunal
14 agosto, 2025
ARS pierden más de RD$2,000 millones por modelo de salud «que el sistema no ajusta», según economista
ARS pierden más de RD$2,000 millones por modelo de salud «que el sistema no ajusta», según economista
7 agosto, 2025
Cáncer de mama lidera solicitudes en programa de medicamentos de alto costo
Cáncer de mama lidera solicitudes en programa de medicamentos de alto costo
10 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

Violación y reinserción

Violación y reinserción

¿Para qué sirve el CNSS?

¿Para qué sirve el CNSS?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo