United Capital emite RD$4,000 millones en bonos vinculados al ETF SPY: un hito en el mercado

United Capital Puesto de Bolsa colocó con éxito la primera emisión de bonos corporativos vinculada al ETF SPY SPDR S&P 500 por RD$ 4,000 millones

Esta es la mayor emisión corporativa colocada en un solo tramo, una muestra del interés de los inversionistas

Santo Domingo. – United Capital Puesto de Bolsa informó que El programa de Emisión de Bonos Corporativos vinculado al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500, registrado bajo el número SIVEM-178, ha sido colocado exitosamente en su totalidad por un monto de RD$ 4,000 millones.

United Capital ha sido el emisor y colocador de esta emisión de bonos corporativos, dirigida a inversionistas profesionales e institucionales. La misma ha marcado un hito sin precedentes para el mercado de valores dominicano, al ser la primera vinculada a uno de los principales índices bursátiles globales.

Dicha operación se colocó en un solo tramo, el cual inició el pasado 12 de agosto y finalizó el día 26 de agosto y esto hace que sea la mayor emisión de bonos corporativos colocada en un solo tramo.

La periodicidad de pagos de los intereses de este instrumento se realizará de forma semestral. Cuenta con una tasa de interés fija, más un rendimiento variable al vencimiento, cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de emisión, y que está correlacionado al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500.

United Capital informó que como en ocasiones anteriores la demanda de sus clientes ha excedido la oferta, resultando en un prorrateo durante la emisión. Esta tendencia se ha mantenido en todas las emisiones realizadas por el puesto de bolsa en los años 2015, 2017, 2019, 2020 y 2023.

Este patrón refleja la confianza que el mercado deposita en UC y demuestra su compromiso continuo con el mercado de valores dominicano.

El presidente de United Capital Puesto de Bolsa, Javier Tejada, expresó que «esta nueva emisión de bonos corporativos refleja la confianza depositada por nuestros clientes, constituyéndose en un hito importante para todos los participantes. Agradecemos profundamente el respaldo y la positiva acogida a este innovador programa, que se convierte en un verdadero punto de referencia para el sector”.

Estos bonos permitirán a los inversionistas captar el upside (potencial de ganancia) del ETF, que incluye a compañías que representan alrededor del 80% de la capitalización del mercado estadounidense. Entre las de mayor ponderación se encuentran NVIDIA, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet y Meta, entre otras.

Los sobresalientes resultados obtenidos en la colocación reflejan la posición del puesto de bolsa en el mercado y la estrecha relación con sus inversionistas, actores fundamentales en esta emisión de bonos corporativos de United Capital.

Esta iniciativa busca crear valor para todos, brindando instrumentos que favorezcan la diversificación de portafolios y de rendimientos, a través de inversiones con propósito.

Las características y riesgos de la emisión podrán ser consultadas en el Prospecto de Emisión de Bonos Corporativos y aviso de colocación, que se encuentran disponibles para consulta de los inversionistas en el domicilio de United Capital, así como en las siguientes páginas web: unitedcapitaldr.com, simv.gob.do y bvrd.com.do.

“La autorización de la Superintendencia del Mercado de valores y la inscripción en el Registro del Mercado de valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores”.

