Universidad Lehman College NYC entre las mejores USA

NUEVA YORK.- La universidad de Lehman College, ubicada en el condado de El Bronx, figura entre las mejores de Estados Unidos en el 2024.

Por segundo año consecutivo, la universidad ubicada en Bedford Park Boulevard-Bronx, ha logrado una calificación de 4.5 de 5 estrellas en función de la asequibilidad, la calidad de la educación y los resultados de los estudiantes.

El alto centro de estudio fue fundado en 1931 y en sus inicios se conocía como el campus del Bronx del Hunter College de Manhattan. No fue hasta 1967 cuando se convirtió en una institución independiente.

Posee una matrícula sobre los 14 mil estudiantes, entre ellos cientos de dominicanos, ofrece más de 50 programas de grado y 46 títulos de posgrado, además de certificados y doctorados, que abarcan desde contabilidad y danza hasta lenguas y literatura árabe, francesa, griega, hebrea y alemana, servicios de salud, historia, periodismo, física, psicología, logopedia y teatro, entre otras carreras.

Su campus de 15 hectáreas alberga un centro de artes escénicas que atrae a unas 200.000 personas al año para ver eventos internacionales, como conciertos de música, ballet o programas infantiles a precios asequibles, y la galería de arte del Lehman College, que muestra exposiciones de arte contemporáneo.

La universidad forma parte de The City University of New York (CUNY), la institución pública urbana de nivel superior más grande de Estados Unidos, famosa por su cuerpo estudiantil éticamente diverso.