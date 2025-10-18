Universidad Uteco gradúa a 568 nuevos profesionales en diferentes carreras



Cotuí, Sánchez Ramirez. La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), celebró su cuadragésima quinta graduación ordinaria, donde 568 nuevos profesionales recibieron sus titulos en diferentes áreas académicas.

En esta nueva entrega, el 69 % de los nuevos profesionales son mujeres y el 31 % de los egresados son hombres.

La rectora de la Uteco, Marilyn Díaz, pronunció un emotivo discurso en que instó a los nuevos profesionales a liderar con innovación, ética y compromiso social y con mucha fe sus nuevos compromisos que les permitan ser parte fundamental del avance y el desarrollo de la nación dominicana.

«El futuro no se espera, se contruye», expresó, reafirmando el compromiso de la Uteco con una educación de calidad, alineada a los objetivos de desarrollo sostenible.

Y en ese orden, dijo que el 45 % de los estudiantes matriculados reciben becas, gracias al respaldo de la Oficina Senatorial de Sánchez Ramírez y los gobiernos municipales locales.

Señaló, que dichos programas de becas han permitidos que estudiantes de los estractos más humildes inicien y terminen sus estudio en su mayoria con altos rendimentos en sus respectivos índices academicos.

Indicó que esto refleja el esfuerzo de la academia mediante la implementación de una educación de calidad y la aplicación de novedosos programas educativos afianzados en el esfuerzo institucional, garantizando equidad e inclusión educativa.

Como orador invitado, Pedro Tomás Esteva Troncoso, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, en su mensaje, reconoció a la (UTECO) como un símbolo de porogreso.

«El oro más valioso no se encuentra bajo tierra, se cultiva en la mente y los corazones de ustedes; ese oro, es el conocimiento, y lo extraordinario de esta riqueza, es que, al compartirse se multiplica», expresó.

En tanto, que la estudiante de honor Anny María Ortiz González, graduada de la licenciatura en Ciencias de la Educacion, mención educación escolar, en medio del aplausos de los nuevos profesionales, pronunció palabras de agradeciemiento a nombre de sus compañeros, destacando el esfuerzo y dedicacion del personal docente, las autoridades de la alta casa de estúdios superiores y el valor de la educación recibida en la institución universitaria.