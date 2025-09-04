Uno de cada tres hogares latinos en EE.UU. enfrentó hambre infantil este verano

Al menos una de cada tres familias latinas en Estados Unidos enfrentaron problemas para alimentar a sus hijos durante este verano debido a la ausencia de comidas escolares y un retroceso de sus finanzas, según una encuesta de la asociación ‘No Kid Hungry’ divulgada este jueves.

La organización reveló en un informe que, además, cerca de la mitad de las familias afirmaron que sus hijos podrían pasar hambre algunos días si no fuera por esta clase de programas que ofrecen las escuelas. El 66 % de los más de 1200 padres encuestados dijeron que el principal responsable de esta situación fue el aumento de los precios generalizado, y más de la mitad indicaron que esta inflación ha afectado la compra de alimentos.

“Llegar a fin de mes es el mayor reto en este momento. Ambos trabajamos con cinco hijos en casa. Cada mes es un esfuerzo cubrir las necesidades de todos. Es difícil con esta economía. Y nos preocupa cómo alimentarlos”, dijo en el reporte una madre de Colorado.

A ello se sumó que al menos el 25 % de las familias perdió su trabajo en el último año, mientras que cuatro de cada diez dijeron que su situación financie

ra empeoró en ese periodo. Por lo que muchos señalaron que el regreso a las escuelas contribuía a su situación financiera.

Si bien la cifra de padres encuestados que se mostraron preocupados por la falta de alimentación de sus hijos fue del 25 %, esta cifra fue casi del doble en lo que respecta a las familias latinas, añadió la encuesta.

Además, señalaron que esta falta de alimentos puede afectar negativamente al rendimiento académico de los menores, señalando falta de concentración o mayor irritación. “Cuando tienen hambre, no se concentran mucho. Están irritados, discuten más, se crea un ambiente muy tenso. Solo piensan en lo que van a comer después, es lo único que les preocupa.

Una vez que han comido bien, vienen a hacer preguntas, tienen la mente más abierta. No tienen la mente borrosa por el hambre”, dijo en la encuesta una madre de cinco hijos de Carolina del Norte En este sentido, tres de cada cinco familias afirmaron que las comidas escolares motivan a sus hijos a asistir a la escuela con regularidad, puesto que también les brindan oportunidades de compartir tiempo con sus compañeros.