Unos 20 jefes Estado en pacto paz Israel-Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los jefes de Estado e invitados al acto de firma de la paz. AP

Sharm el Sheij, Egipto. EFE.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo ayer, lunes, su soñada celebración del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, en la que fue el protagonista exclusivo y excluyente, y en la que pudo proclamar que “por fin tenemos paz en Oriente Medio” entre el reconocimiento de más de una veintena de líderes mundiales.

Con mucho retraso, y sin pudor alguno por hacer esperar durante horas a los jefes de Estado y de Gobierno que acudieron a la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij para la ceremonia y una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza -que se realizó brevemente, a puerta cerrada y tras el cierre formal del encuentro-, Trump protagonizó de principo a fin la jornada, diseñada para su mayor gloria.

Egipto, y su presidente, Abdelfatah al Sisi, ejercieron de obsecuentes anfitriones de la extraordinaria reunión, considerada “histórica” por muchos de los líderes precedentes en las pocas ocasiones en las que tuvieron oportunidad de expresarse.

Sharm el Sheij recibió acicalada a sus distinguidos visitantes, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente francés, Emmanuel Macron, o los jefes de Gobierno británico, Keir Starmer, e italiana, Georgia Meloni, con vallas publicitarias en las que un sonriente Trump les daba la bienvenida a “la tierra de la paz». También estuvo, de forma sorprendente pero ocupando un lugar destacado en todos los eventos del día el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Estados Unidos dirigió la agenda de la reunión, que incluyó un saludo individual y en solitario de Trump a todos los asistentes sobre un podio escalonado y tapizado en rojo, y bajo un cartel que decía ‘PEACE 2025’, cuando el programa ya llevaba varias horas de retraso. Firma de la paz tras dos años de guerra

Tras eso, Trump, Al Sisi, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

Con los líderes invitados de fondo, los cuatro mandatarios pusieron su rúbrica y levantaron el documento con el plan de Trump.

“Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad”, proclamó el estadounidense.

Trump presumió de que este “es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial».