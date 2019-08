Unos 700 alumnos de Pantoja sin aulas para inicio año escolar

Padres, alumnos, maestros y organizaciones comunitarias y de los derechos humanos del distrito municipal de Pantoja, en Los Alcarrizos, reclamaron en las calles la terminación de dos planteles en construcción, ya que alrededor de 700 estudiantes no han iniciado el año escolar por falta de aulas.

Con letreros en manos y consignas, la comunidad exigió al Ministerio de Educación (Minerd) que termine la escuela Gabriela Mistral y el politécnico Fe y Alegría, cuyos planteles están en construcción hace ocho años y no saben las razones por las que no terminan.

Los estudiantes se encuentran en el aire, debido a que fueron desalojados del local donde recibían docencia porque el Ministerio de Educación no paga la renta a sus propietarios.

Alexandra de Paula, de la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, manifestó que sus hijos quedaron fuera de las aulas porque el Colegio la Redención, donde recibían la enseñanza no los aceptó debido a que el Ministerio de Educación lleva más de un año que no paga la renta.

“Por tanto nuestros hijos no tienen donde iniciar el año escolar que inició el lunes, lo que queremos es que terminen la escuela que lleva ocho años en construcción, no más alquiler”, expuso.

Durante una parada en la avenida principal de Pantoja y luego dentro de la obra en construcción, expuso que la comunidad está cansada de brincar de un local a otro cada cierto tiempo, sin condiciones adecuadas para impartir docencias y por falta de pago.

Informó que en menos de seis años los alumnos han sido desalojados en tres ocasiones, lo que crea trauma que afecta el proceso enseñanza aprendizaje.

De su lado, Coralia Caraballo, dirigente comunitaria de Pantoja y vicepresidenta del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), así como Cristian Ureña, del Movimiento Comunitario 911, señalaron que en tres ocasiones durante el período de vacaciones advirtieron al Ministerio de Educación sobre la situación, pero no hicieron caso.

Para calmar a la comunidad, dijeron, ofrecieron habilitar uno de los tres módulos con que cuenta la escuela en construcción, para que los alumnos iniciaran el año escolar 2019-2020, pero se quedaron en promesas.

“Los niños van a recibir clases en la avenida, porque vendrán todos los días a recibir el pan de la enseñanza en plena vía, porque al Ministerio de Educación no le importa la suerte de esta comunidad”, sostuvo Caraballo.

En cambio, Ureña advirtió que no permitirán que cientos de niños de la comunidad no reciban docencia por falta de planificación de las autoridades.

Advirtió que si hay que cerrar la avenida de Pantoja todos los días para que sirva de escuela no les temblará el pulso, si las autoridades no toman una decisión de emergencia.

Ruth María Brito, una de las madres, informó que del primer local de donde fueron desalojados los alumnos fue del colegio Unidos con Jesús, debido a que durante tres años el Ministerio de Educación no pagó un solo centavo por la renta, ahora fueron dejado en la calle por los dueños del colegio La Redención por la misma situación.

Los estudiantes se quedaron ayer en la escuela en construcción.