Urban Group anuncia Feria Inmobiliaria Exclusiva en NY para descubrir oportunidades de inversión en Punta Cana

Urban Group, líder en el mercado inmobiliario con un enfoque especial en propiedades de lujo en Punta Cana, República Dominicana, tiene el placer de anunciar su próxima Feria Inmobiliaria, que se llevará a cabo el 1 y 2 de marzo en Mamajuana Cafe, 247 Dyckman St, New York, y el 3 de marzo en Mamajuana Cafe by The River, West New York, NJ. El evento promete ser una ventana excepcional para los inversores y compradores de vivienda interesados en explorar las mejores oportunidades inmobiliarias en uno de los destinos más codiciados del mundo.

La Feria Inmobiliaria de Urban Group está diseñada para ofrecer a los asistentes una visión integral de las opciones de inversión disponibles en Punta Cana, desde lujosas propiedades frente al mar hasta exclusivos Condo Hoteles, todos los cuales representan una excelente oportunidad de inversión o la posibilidad de poseer una segunda vivienda en el paraíso.

Detalles del Evento

Viernes, 1 de marzo: Mamajuana Cafe, 247 Dyckman St, New York, de 1 a 8 pm.

Sábado, 2 de marzo: Mamajuana Cafe, 247 Dyckman St, New York, de 10 am a 5 pm.

Domingo, 3 de marzo: Mamajuana Cafe by The River, West New York, NJ, de 10 am a 3 pm.

Entrada Gratuita

Los asistentes tendrán la oportunidad única de reunirse cara a cara con expertos inmobiliarios, desarrolladores y asesores financieros para recibir asesoramiento personalizado sobre cómo hacer realidad sus sueños de inversión o propiedad vacacional en República Dominicana. Además, se ofrecerán ofertas exclusivas y ventajas especiales solo disponibles para los participantes del evento.

«Leo Ruiz», Asesor de Inversiones en Urban Group, comenta: «Estamos emocionados de acercar a nuestros amigos en Nueva York la magia de invertir en Punta Cana. Esta feria es una oportunidad única para que los interesados puedan obtener toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas, todo en un solo lugar y directamente de los expertos.»

Para más información sobre la Feria Inmobiliaria de Urban Group y para registrarse en el evento, visite: https://landing.urbangroup.do/feria-urban o contacte a Urban Group al 1-809-702-3031 / leoruiz@urbangroup.do.

Urban Group es una empresa líder en el sector inmobiliario con años de experiencia en conectar a compradores con sus propiedades soñadas en Punta Cana, República Dominicana. Con un enfoque en propiedades de lujo y oportunidades de inversión exclusivas, Urban Group se dedica a ofrecer un servicio excepcional y asesoramiento experto a sus clientes.