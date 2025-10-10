Urge transformación de sistemas de producción



El representante en el país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , Rodrigo Castañuela, manifestó que para reducir el indicador de hambre y garantizar el acceso a alimentos saludables y nutritivos se necesita una producción sostenible.

Sostuvo que no solo en la República Dominicana los sistemas agroalimentarios son ineficientes y costosos, y produce con un alto impacto a los recursos naturales. También entrega un productos no necesariamente nutritivos. Además, hay una pérdida de un tercio de lo que produce.

Castañedas sostuvo que los sistemas de producción deben ser transformados, ya que al 2050 habrá 10,000 millones de personas en el mundo, por lo cual la producción agrícola y de proteína se necesitan aumentar en un 60 %.

“Esos sistemas hay que transformarlos y esa es la presión por la cual todos los países están pasando, cómo yo genero una producción eficiente para la población que está aumentando y a la vez tengo menos impacto al medio ambiente y ese alimento es más asequible, es un gran problema”, expresó Castañeda, durante el Almuerzo de Medios del Grupo Corripio.

Cambio climático

Advirtió que otro problema es el fenómeno del cambio climático que afecta el rendimiento agrícola y ha conllevado cambio en los ciclos debido al aumento de las sequía e inundaciones que hacen la producción más difícil.

Es por eso que se requieren mecanismos de adaptación a través de la innovación, competencia técnica.

“Se necesita que los estados refuercen la política agrícola y tengan un programa de extensión de apoyo a productores, actualizada con innovación, acceso al crédito para que se hagan más eficiente”, indicó Castañeda.

Destacó que el país está en ese cambio, pero es un proceso que requiere muchos recursos.

Modelos

Castañeda sugirió que se requieren apoyos a los productores para acceder a los mercados. En ese punto destacó como programa exitoso el que ejecuta la FAO junto al Ministerio de Agricultura y Supérate que capacitan, asesoran, facilitan tecnología y conectan con los mercados. Un ejemplo es los agricultores de Villa Poppy en Constanza, reubicados del Parque Nacional de Valle Nuevo, producen lechuga para una cadena de hamburguesas.

También 56 agricultoras de La Altagracia que venden sus productos a hoteles de Punta Cana. “Ha habido un cambio radical en el ingreso de las familias, gracias a este proyecto que conecta producción con los mercados. Esa esa es una política pública de generar ingresos y conectar los mercados con tecnología y adaptación”, concluyó Castañeda.