Urge una profunda y amplia modificación de la ley 6132

En la República Dominicana el instrumento legal que reglamenta la libertad de prensa y de expresión es la ley 6132, llamada desde su origen Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento que data del año 1962, como se trata de una ley del siglo pasado, que al momento de su creación no existían ni siquiera en sueños la multiplicidad de los diversos medios modernos de comunicación, deja muy claramente expuesto que necesita una profunda y amplia modificación, sobre todo, que el país cuenta en este momento con una Constitución que protege todo el estándar en su más amplio concepto y sentido la libertad de expresión.

La percepción es del abogado penalista y especialista en la libre expresión, Many Sierra, quien entiende que gracias en gran medida a la libertad de prensa, con sus vicios y virtudes hoy podemos gozar de un clima democrático. Sin embargo, percibe que para la garantía de la democracia es necesario la creación de una nueva ley que proteja de forma real, neutral y equilibrada la libertad de expresión en una doble dimensión, entiéndase en los derechos del que expresa como los derechos contra quien se difunde y/o expresa la información, la idea, la opinión y/o el juicio de valor. “Así se equilibran mejor los derechos e incluso creo que se disminuyen los niveles de odios, resentimientos y venganzas, puesto que cada cual ejercería por la vía jurídicamente democrática el resarcimiento de su patrimonio eventualmente afectado”.

A su entender, se atenta contra la libertad de expresión cuando se usan mecanismos no democráticos con el fin de evitar la difusión de la opinión, la idea, la noticia o la información libremente, lo cual sería totalmente contrario a las garantías constitucionales que consagran la protección de los derechos humanos y fundamentales del ciudadano.

¿De qué manera protege la libertad de prensa a los periodistas?

La libertad de prensa es importante para los periodistas porque a través de ella logran difundir sus ideas, pensamientos, opiniones y juicios, casi siempre, bien se puede decir, en beneficio de los más débiles en el seno de la comunidad, y al mismo tiempo con estos medios se logra controlar las inconsecuencias e irracionalidades de quienes muchas veces de forma desequilibrada ostentan el poder.

¿Pueden armonizar la libertad de prensa y la libertad de empresa?

La armonización entre la libertad de prensa y la libertad de empresa creo que pueden coexistir, siempre que la empresa entienda que la noticia no debe venderse como mercancía, por tanto, creo que bien pueden convivir, pero cada una respetando sus límites y cada cual entendiendo que el elemento más relevante y de más peso es la libertad de expresión, debido a su función pública y de servicio social, esto último entiendo deberá ser de las cosas que una nueva ley estaría llamada a reglamentar.

¿La libertad de prensa se rige de la misma manera en los medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales?

Las leyes que rigen la libertad de prensa y demás medios de comunicación tradicionales vs los nuevos medios, es decir, plataformas y redes sociales, entiendo que las leyes que existen están solo destinadas para los primeros, pues las redes sociales no tienen legislaciones que las rijan, tal vez debido a que se trata de instrumentos recientemente nacidos en comparación con la prensa, la radio y la televisión. “Por tanto, bien puedo decir que existe discriminación legal para regir los tradicionales medios de comunicación y los nuevos desde luego, lo mismo imperaría en lo relativo a las garantías de los derechos fundamentales del ciudadano que no cuenta con un mecanismo de protección ante la ofensa de sus derechos al honor, buen nombre y de propia imagen, pero también lo mismo sucede con los que expresan y difunden sus ideas, opiniones y juicios, que arbitrariamente han venido siendo condenados por los tribunales sin una ley que reglamente redes sociales y las demás novedosas plataformas comunicacionales, por consiguiente, no se rigen iguales los medios convencionales y los medios modernos comunicacionales de alcance universal que no cuentan con leyes que los controlen y mucho menos los proteja, como actualmente ocurre con los medios tradicionales que sí tienen una ley que tiene como rol principal preservar la libertad de prensa en el país.