Urgencias económicas

La economía dominicana conoció un largo período de ingresos fiscales comedidos y de un gasto público de impresionante austeridad. Ese esquema balaguerista tuvo sus luces y sus sombras, pero permitió sentar las bases para un largo crecimiento del PIB y para crear el empresariado que hoy conocemos. Un modelo irrepetible en estos tiempos.

Pero a partir de los años noventa el cantar fue otro, hasta nuestros días. Ingresos fiscales altos, provenientes particularmente de impuestos indirectos; un gasto público desbordado, sobre todo el gasto corriente, y un endeudamiento que todavía no para de crecer. Otro esquema con luces y sombras que ha garantizado el incremento del consumo, el inicio de un largo camino hacia la modernidad del país, un necesario apoyo de la inversión extranjera y amplios progresos de la institucionalidad.

Pero la paradoja presente es que hoy el país necesita revisar los aspectos de la economía que ya muestran signos negativos, como son la necesidad de más ingresos fiscales, el aumento de la inversión pública y una política mesurada de endeudamiento público. Para lograrlo, las autoridades deben bajar el gasto corriente, elevar la disponibilidad de recursos para invertir en los servicios públicos para darle más equidad y calidad de vida a la sociedad, y evitar “trabajar para el inglés”.

Dentro de este esquema las urgencias son la política fiscal y encaminarnos a un endeudamiento que sea compatible con objetivos saludables. Por suerte, para una nueva política fiscal hay muchos trazos desde los cuales puede partirse, lo mismo que para bajar el gasto público.

Estas son urgencias que no pueden esperar mucho tiempo, sobre todo con un entorno internacional incierto, con una agenda que parece llevar el mundo a sobresaltos. El país, por ejemplo, no resiste la carga de seguir pagando sobre los 200 mil millones de pesos en intereses, promedio, como ha ocurrido en los últimos años.

El progreso futuro nos invita a detenernos para pensar y diseñar ese mañana. Hagámoslo.