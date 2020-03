Urología de hoy

Saludos. Mi urólogo me indicó una biopsia de próstata que reportó un PIN de alto grado y recomendaron inmuno histoquímica, la realizaron y dijeron no tenía cáncer. Mi esposa en el ginecólogo le hicieron sus chequeos y le diagnosticaron un NIC y el ginecólogo le recomendó hacerse la histerectomía. ¿Por qué no me recomendaron sacarme la próstata?

El cáncer de próstata es uno de los más comunes y si se diagnostica y trata a tiempo tendría mas posibilidades de cura, aunque amerita un seguimiento a largo plazo para saber si la enfermedad realmente se erradicó. La seguridad y estadiaje del cáncer de próstata se hace con histopatología, la visión de las células por el patólogo, que nos permite saber que tan avanzada es la enfermedad. Un PIN es una “neoplasia intraepitelial” que en la clasificación actual de patología solo deben reportarse las lesiones de alto grado. Cuando un patólogo las reporta, nos quiere decir que son células con cambios pero no llegan a ser un cáncer. La inmunohistoquímica es una herramienta de confirmación diagnóstica que tiene el patólogo que usa anticuerpos específicos a órganos o tumores, que le ayudaría a estar seguro o identificar correctamente el tumor.

En su caso, no disponemos información de su edad, tamaño prostático o niveles de PSA, que conllevarían a continuar investigando con otros medios o confirmar diagnóstico.

El manejo de cáncer de próstata conlleva a comorbilidades que el paciente debe conocer, independientemente del tratamiento que se aplique, puede suceder. En caso de no revisión y dejar la que enfermedad progrese, dichas complicaciones igual se presentan y sin ninguna esperanza de mejoría. Por lo que mantener su evaluación periódica y pedir consejo a su urólogo es conveniente para cuando la enfermedad se presente, poder ofrecerle tratamientos de curación de acuerdo a su edad y comorbilidades.

En caso aun de la inmunohistoquimica sea positiva, puede ser un tumor de muy bajo grado y da tiempo de investigar y valorar opciones que irían desde la vigilancia primero dependiendo de su edad. En próstata, el PIN de alto grado no es un cáncer, sí amerita seguimiento cercano para ver la evolución, no se recomienda tratar como un cáncer una lesión de este tipo.

Recomendación URUS

Continúe su evaluación periódica con su urólogo de confianza

Tenga calidad de vida