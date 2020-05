Urología De Hoy

Tengo 36 años, desde hace 10 años expulso piedras, a veces con dolor. Me han hecho cirugía en dos ocasiones pues no salieron. ¿Qué puedo hacer para evitar o disminuir la formación de piedras? He probado varios remedios y no me han funcionado, hasta deje de tomar leche.

Saludos. Los cálculos (litiasis o piedras) tienen varias razones para formarse, digamos que debe haber un equilibrio entre los factores protectores (citratos) y los formadores (oxalatos). Un ejemplo es si hecha una cucharada de azúcar a un vaso esta se diluye, si hecha dos gotas de agua al empaque, si la observa al rato, esta aglomerada. También puede tener los riñones de forma que promuevan la formación de piedras (causa anatómica), medicamentos u otras enfermedades. Después que la piedraestá formada, solo las de ácidoúricopueden ser eliminadas con medicamentos, las demás si no son expulsadas, debe ser sometido a cirugía. La cirugía abierta es cada vez menos usada.

El consenso para evitar o disminuir los cálculos es aumentar la ingesta de agua… si, solo agua, el riñón es un filtro. Con relación a la leche, ahora se recomienda por el calcio. Si el cuerpo no lo ingiere, lo saca de los huesos y puede hasta hacer osteoporosis. Los refrescos no son contraindicados pero no se recomiendan al igual que jugos artificiales y la azúcar a los naturales. Si están recomendados el limón, café, alcohol, entre otros.

La prevención no tiene un esquema fijo, las recomendaciones de todos es aumento de líquidos, y los requerimientos varían mucho de acuerdo a la contextura y actividad de cada persona. Aumente líquidos si más calor, ejercicios, diarrea, etc. Una manera sencilla de saber si está bien hidratado es con el color de la orina, debe estar lo más transparente, pendiente que hay medicamentos y comidas que tiñen orina.

Recomendación URUS

Debe hacer perfil metabólico y manejo conjunto con nefrología y otros especialistas para determinar otras causas. Además de las recomendaciones dietéticas.

Haga estudios periódicos, desde sonografía, laboratorios, y tomografía sin contraste, como mínimo una vez al año.

Aumente ingesta líquidos, mas en verano y ejercicios. Si toma un vaso de refresco, tome dos de agua.

Si toma más agua, ira más al baño. Tres litros de agua son seis botellas de medio litro. Use dos mañana, tarde y noche. (Recicle las botellas, sea ecológico). Si no le gusta sabor del agua, agréguele unas gotas de limón (sin azúcar).