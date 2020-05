Urología de hoy

Saludos, mi padre tiene 78 años, y vive en el interior del país. En la evaluación médica, el urólogo me comenta que hay un cáncer en la próstata, PSA en 47ng/dl. La biopsia reportó un cáncer avanzado y estudios adicionales reportaron que estaba ya en los huesos. Nos sorprendió mucho pues mi padre es independiente, vive solo con mi madre y se mantienen de su pensión, no toma ningún medicamento y nunca se queja de nada. El doctor nos recomendó unas inyecciones mensuales, donde el PSA bajo a 1 y se ha mantenido así ya por seis meses. Mi padre dice que se siente bien y no quiere ya colocarse las inyecciones. El urólogo me sugirió que podría hacerse una cirugía en los testículos y así no necesitaría las inyecciones y que tendría mejor control de la enfermedad, mi padre aceptó pues el dinero de la pensión no le alcanza y la cirugía la cubre el seguro. Nos asusta la idea de la cirugía, aunque nos explicaron es ambulatorio y bajo riesgo. Nuestra familia agradecería su opinión.

Saludos. El cáncer de próstata ya avanzado el tratamiento es paliativo, se toman medidas de sostén para evitar complicaciones y disminuir la progresión de la enfermedad. Se utilizan medicamentos que disminuyan la testosterona, hormona producida por los testículos y estimula el desarrollo de la enfermedad. Las inyecciones producen una deprivación hormonal química y la cirugía es una deprivación hormonal quirúrgica. Con las inyecciones el uso es de por vida, debe evaluarse periódicamente. Adicional a las inyecciones y cirugía, debe usar tratamientos para disminuir la posibilidad de fracturas. El tratamiento quirúrgico da mejor control a la enfermedad, se recomienda en pacientes que no quieran inyecciones, o de difícil apego a las mismas.

Recomendación URUS

La cirugía es recomendada pues tuvo buena respuesta hormonal, y conveniente en tu padre, pues es mucho mejor el control de la enfermedad y económicamente pensando que las inyecciones debe usarlas de por vida. Puede hacerse subcapsular, técnica que permite conservar la túnica albugínea de los testículos y mantiene la sensación de los mismos, solo se retira la parte que alimenta al tumor. Debe usar adicional medicación para la preservación de los huesos, tener buena alimentación y mantenerse activo, caminar.