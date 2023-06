Urología de HOY: Piedra en el riñón

Me he hecho dos Sonografías por dolor en la espalda y dice que tengo piedra en el riñón pero mi urólogo me indicó otro estudio “más profundo”. Y ahora este dice que no tengo piedra. ¿Qué hago?

Las litiasis (piedras) renales son una de las condiciones más comunes por las que un paciente visita una emergencia o busca ayuda con un urólogo, casi la tercera parte de las consultas urológicas son por piedras y estas podrían no solo generar alteración de la calidad de vida del paciente con dolores intensos algunos muy recurrentes sino que estas pueden generar daños graves en la función renal, igual que acompañarse de sangrados, infecciones, obstrucción de las vías urinarias o permanentes, etc. Por estos detalles y muchos otros es de gran interés aclarar si realmente tenemos piedras en riñones o no, la obtención de imágenes a través de la emisión de sonidos (sonografías) es un estudio muy asequible, poco invasor, barato y cada día en evolución, sin embargo como todo estudio tiene sus limitaciones en algunas áreas y es precisamente en piedras del riñón pequeñas donde la tasa de falsos positivos es alta aún aunque la parte técnica y el equipo juegan un papel importante. Estoy seguro que por esta razón altamente conocida en el mundo urológico por lo general se indica para confirmar el diagnóstico una tomografía sin contraste (inyección por las venas) con cortes finos (menos de 3 mm) debido a que este estudio es mucho más sensible y específico para el diagnóstico de piedras que la sonografía además la tomografía es una herramienta imprescindible a la hora de tomar cualquier tipo de decisión en el manejo de las piedras; ella identifica la dureza, el tamaño y la localización específica de las piedras… datos estos que son sagrados para saber que elegir y cuál es la mejor opción en el tratamiento de las piedras.

Recomendación URUS:

-Si te vio tu urólogo y contactaron que el dolor no es de origen renal y la tomografía es negativa para litiasis puedes estar tranquila desde el punto de vista urológico.

-Visita un ortopeda o un nerucirujado para otra opinión de la razón del dolor de espalda.