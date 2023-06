Urología de HOY: Productos naturales para próstata

La fitoterapia o tratamiento con medicina natural tiene sus indicaciones específicas en urología. Para la próstata se utilizan compuestos que contienen saw palmeto y serenoa repens principalmente.

La fitoterapia se ha estudiado desde hace tiempo y no se ha demostrado que tenga un efecto protector, preventivo o de curación al cáncer de próstata. Los urólogos la utilizamos en casos selectos de inflamación de la próstata (prostatitis sintomática), donde puede presentarse dolor al eyacular, dolor perineal o molestias. Estas terapias naturales NO están recomendadas para el tratamiento de los síntomas asociados al crecimiento prostático benigno (anteriormente conocida como hiperplasia prostática benigna), como son el orinar de noche, aumento frecuencia, chorro urinario débil, donde después de una evaluación diagnóstica urológica se utilizan medicamentos que han demostrado eficacia en los estudios científicos a nivel mundial.

Puede leer: Niveles bajos de testosterona

A pesar que se promociona que estos medicamentos no causan ninguna alteración, podrían modificar el PSA (Análisis de Próstata en sangre) haciendo que los niveles de este sean más bajos y de esta manera se enmascararía una enfermedad progresiva como el Cáncer, ya que usted estaría viendo en los resultados de los análisis un valor del PSA que realmente es el doble. Un ejemplo de esto sería que si usted tiene más de tres meses tomando terapias naturales para la próstata y se hace un PSA y le sale en 4 el valor real sería 8, de esta manera usted estaría descubriendo un tumor de próstata en un momento más tardío.

Los síntomas relacionales a alteración es de la próstata son similares en las diferentes enfermedades que afectan la próstata, por lo que el tratamiento que se debe tomar tiene que ser recomendado por urólogo luego de hacer las evaluaciones correspondientes.

Recomendacion URUS*

Si tiene más de 40 años tiene que ir a su consulta regular con el urólogo. La detección temprana del cáncer de Prostata salva vidas.