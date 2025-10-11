Uruguay vence 1-0 a República Dominicana

MALASIA. La selección de Fútbol de Uruguay derrotó 1-0 a República Dominicana que tuvo una buena presentación ante Uruguay en partido amistoso celebrado ayer en el Bukit Jalil National Stadium de Kuala Lumpur, Malasia, en el marco de la fecha Fifa de octubre.

La Selección Dominicana plantó cara ante la bicampeona del mundo y estuvo cerca de obtener un resultado positivo con la presencia de 7,777 aficionados.

Dominicana avisó desde el primer minuto con servicio de Júnior Firpo desde la izquierda para Dorny Romero, quien se levantó de buena manera, pero el guardameta rival anticipó el pase aéreo.

Fue un partido bien reñido.

Los uruguayos tuvieron una oportunidad de peligro a los 11’ minutos cuando desde la banda izquierda salió un pase a ras de vegetación que Luciano Rodríguez remató de primera desviado. Cuando se cumplía la media hora de partido, Romero cortó un pase en territorio propio y por el pasillo central, que originó una contra importante junto a Edarlyn Reyes por el costado izquierdo, pero el pase final para Dorny se quedó un poco atrás, lo que evitó el mano a mano con Cristopher Fiermarín.