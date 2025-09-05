US Open: lo más emocionante que ha dejado el torneo  

El US Open 2025 ha dejado instantes memorables que los fanáticos no olvidarán. Amanda Anisimova sorprendió al eliminar a la cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka, por 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 en una intensa semifinal que concluyó casi a la 1 de la madrugada del viernes.

La joven de 24 años, octava cabeza de serie, alcanzó su segunda final de Grand Slam consecutiva tras 2 horas y 56 minutos de juego, celebrando arrodillada en la cancha con un enérgico “¡Vamos!”.

Naomi Osaka. AP

El torneo también fue escenario de iniciativas fuera de la cancha. Venus y Serena Williams anunciaron el Programa de Excelencia de la Familia Williams junto a la Fundación USTA.

La propuesta busca brindar oportunidades a jóvenes de comunidades de bajos recursos a través del tenis y la educación, alcanzando a más de 2,500 personas anualmente para 2035. Venus participó en la ceremonia en la cancha durante los partidos de semifinales femeninas.

En cuanto a los trofeos, Coco Gauff destacó al compararlos. La campeona del Abierto de Francia se sorprendió al recibir una réplica más grande de Roland-Garros, con 49,5 cm de alto, equivalente al trofeo original y al masculino, 19,5 cm más que la réplica anterior para mujeres. Su reacción se compartió en TikTok y sumó más de dos millones de visualizaciones.

Felix Auger-Aliassime. AP

En la rama masculina, Felix Auger-Aliassime venció a Alex de Minaur por 4-6, 7-6 (7), 7-5, 7-6 (4) en un partido que duró 4 horas y 10 minutos, avanzando a su segunda semifinal de Grand Slam, donde se enfrentará al número 1, Jannik Sinner. Por su parte, Carlos Alcaraz se medirá con Novak Djokovic en la otra semifinal.

Sin duda, US Open 2025 ha sido un torneo cargado de emoción y momentos que quedarán en la memoria de los fanáticos del tenis.

Con información de AP.

