USAID: Excoordinador de Participación Ciudadana explica uso de fondos

En medio del “revuelo” que han causado en redes sociales unas publicaciones acusando a periodistas y a Participación Ciudadana (PC) de beneficiarse económicamente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el excoordinador de la entidad, Samir Chami Isa, dejó claro que los fondos fueron manejados con «transparencia» y calificó las acusaciones de “calumnias”.

“Yo recuerdo que en mi coordinación hacía falta dinero porque esos fondos eran asignados a proyectos y nunca se tocó un peso para otra cosa que no sea para lo que estuvo destinado. Aquí se puede cerrar los ojos y diría que ya eso es calumnias. La transparencia con la que esa institución se ha manejado, yo cierro los ojos», señaló Isa.

Isa sobre acusaciones de USAID: “No me mortifica”

Isa, quien estuvo al frente de Participación Ciudadana en dos períodos, indicó sentirse tranquilo ante las acusaciones, subrayando que su gestión fue siempre impecable. Aseguró que las críticas eran infundadas y que no le afectan en lo más mínimo.

“Yo siempre fui un voluntario de Participación Ciudadana, yo nunca recibí un peso, si yo como coordinador me iba de viaje yo pagaba mi combustible, yo lo pagaba todo. Estoy muy tranquilo, eso a mí no me mortifica, ese tema para mí carece de importancia”, expresó.

También puede leer: Huchi, sobre Usaid: «Duermo tranquilo, sabiendo que mis hijos y mis nietos no tendrán que visitarme en Najayo»

Reacción ante las acusaciones de USAID

USAID fue suspendida por el gobierno de Donald Trump.

Al ser consultado sobre las denuncias relacionadas con la USAID, Isa fue tajante. Aseguró que los fondos otorgados por la agencia fueron siempre utilizados exclusivamente para los proyectos previstos, y no para otros fines. Además, destacó que, en su gestión, la entidad siempre fue transparente y que las acusaciones carecen de fundamento.

“Si eso lo dijera el que pinta en el conde, yo me preocupara, pero de quien lo dice no me importa. Lo estamos haciendo bien, todo el que trabaja en el sector público que viene de Participación Ciudadana ha hecho un buen trabajo», declaró.

¿En qué invertía PC los fondos de USAID?

Por su parte, Participación Ciudadana emitió un comunicado en el que confirmaba la relación con la USAID, destacando que la cooperación de la agencia ha sido crucial para financiar diversos proyectos desde finales de los años 90.

Participación Ciudadana afirma que fondos de USAID fueron usados con transparencia.

También puede leer: Marino Zapete responde acusaciones que lo vinculan a la USAID

En el periodo de 2015-2022, el monto desembolsado por la USAID fue de US$10,870,000, destinados a fortalecer instituciones y promover el desarrollo democrático.

Entre los proyectos financiados destacan:

Fortalecimiento de la justicia.

Apoyo a partidos políticos, municipalidades, mujeres, jóvenes y la policía.

Observación de elecciones nacionales, congresuales y municipales.

El impacto de USAID

En su comunicado, Participación Ciudadana destacó que los recursos de USAID han contribuido a los avances democráticos y de gobernabilidad en el país, fortaleciendo a organizaciones sin fines de lucro y comunidades.

“Aunque una minoría ha cuestionado que se reciban esos fondos, tanto sus orígenes como los fines para los que han sido utilizados son legítimos y los beneficios para nuestra población son reconocidos en la región y en el mundo”, concluyó la entidad.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno+Uno, conducido por los periodistas Millizen Uribe y Adalberto Grullón.