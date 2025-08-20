USCIS con nuevas exigencias para hacerse ciudadanos de EE. UU.

NUEVA YORK.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pondrá ahora más énfasis en las contribuciones y atributos positivos de los solicitantes a ser naturalizados en Estados Unidos, tales como su nivel educativo, participación activa en la comunidad y el cumplimiento de sus responsabilidades familiares.

«Naturalizarse como ciudadano estadounidense significa ser un miembro activo y responsable de la sociedad, no solo tener el derecho a vivir y trabajar en territorio estadounidense».

Un extranjero que desea ser ciudadano estadounidense debe demostrar que ha sido y sigue siendo una persona de «buen carácter moral», informa USCIS.

Inmigración explica que evaluar al solicitante, va más allá de revisar superficialmente que no hayan cometido irregularidades; implica una evaluación integral del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y sus contribuciones positivas que demuestran afirmativamente su buen carácter moral.

Se evaluará el cuidado, responsabilidad, vínculos familiares en USA, nivel educativo, historial laboral estable, legal y logros, tiempo de residencia legal, cumplimiento de obligaciones tributarias y responsabilidad financiera.

Inmigración excluirá: Rectificación de pagos atrasados de manutención infantil u otras obligaciones familiares; cumplimiento de la libertad condicional u otras condiciones impuestas por un tribunal.

Asimismo, testimonio comunitario que acrediten el extranjero; reembolso completo del pago excesivo de beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que proporciona pagos mensuales a personas con incapacidades y adultos mayores que tienen pocos o ningunos ingresos.

