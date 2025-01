El Colegio de Psicólogos Dominicanos dio su voz de alarma ante los efectos nocivos que provoca en niños y adolescentes la adicción a los dispositivos electrónicos y el uso indiscriminado de contenidos en estos aparatos, y en las redes sociales, ya que su cerebro no está en capacidad de discernir sobre lo que pueden causarles.

La presidenta de la entidad, Yanys Mejía y José Manuel Ortiz, secretario de Divulgación Científica, reconocieron que la tecnología tiene su parte positiva porque las personas están más comunicadas y hay mayor flujo de información, pero tiene un componente negativo, principalmente para los jóvenes, que son los que resultan más afectados, por el sobreuso de los dispositivos electrónicos.

Mejía, quien es psicóloga clínica y especialista en Ciencias Forenses, recordó que ese extracto poblacional está manejando una gran cantidad de informaciones, y en su gran mayoría no tienen la capacidad de analizarlas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral, Yanys Mejía, y José Manuel Ortiz, en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, los profesionales de la conducta humana alertaron sobre estudios que establecen que niños en edades tan tempranas, hasta cuando son bebés, sus padres, por una razón u otra, les dan un aparato tecnológico, como una tablet o un celular.

En tal sentido, la presidenta del gremio profesional agregó que padres y tutores, desde que el niño despierta, les entregan esos dispositivos con la finalidad de que se mantenga “tranquilo”, o que no salga a las calles.

“Entonces, esto, a nivel de su cerebro que, en el caso de los niños, todavía es inmaduro para poder procesar todas esas informaciones que reciben, porque, aunque existen algunos programas que los padres pueden controlar ciertas informaciones, en la práctica real, se sabe que hay niños tan inteligentes que saben desbloquear muchas informaciones que hay en páginas, que no son adecuadas para su edad”, argumentó.

Agregó que, con los adolescentes, la situación se empeora más, porque ya tienen más informaciones, y hay casos de programas que están en las redes que instan a esos niños hasta a suicidarse, y otros los instruyen para provocarles daños físicos a familiares y amigos.

Indicó que esas informaciones, como hay pocas clasificaciones y muchos accesos, las consecuencias para niños y adolescentes, a través del uso de la tecnología, son más negativas que positivas, contrario a lo que se esperaba.

“Lo vemos ya en la etapa escolar, que los maestros están reportando que los niños se les duermen en las aulas, que no prestan atención a las clases, y cuando se va un poquito más hacia allá, a la familia de esos menores, entonces se evidencia que pasan más tiempo con los aparatos electrónicos y no reciben las supervisiones de quienes deben hacerlo, por las razones que sean, que no vamos a entrar en detalles”, precisó.

Yanis Mejía, quien tiene una maestría en Orientación Educativa e intervención psicopedagógica, reiteró que la influencia que reciben los niños y adolescentes de los dispositivos electrónicos está causando un gran problema a nivel de su conducta y de su desarrollo psicoemocional, porque las informaciones que reciben los hacen cada vez menos atentos a su desarrollo.

“No aprenden a interactuar, son niños que se pasan horas y horas con el aparato, ya no salen como antes, que salían a montar bicicletas, a interactuar en el entorno con los amiguitos, ya están totalmente retraídos con sus aparatos, y sin control de lo que están viendo o jugando. Las consecuencias que estamos teniendo son desfavorables para el desarrollo psicoemocional y psicomotor”, sentenció.

Llamó la atención que esos menores que están sedentarios, que se pasan el día entero pegados de una tablet o un celular, su aparato motor se va atrofiando, y son niños que llegan a tener obesidad, y problemas cardiovasculares.

Es un sinnúmero de situaciones que se están creando por el mal uso de la tecnología en niños y adolescentes, en este tiempo.

Alertan hay una adicción a las redes sociales y estudios establecen impacto negativo en ánimo de los jóvenes

Se puede hablar de una adicción al uso de los dispositivos electrónicos y las redes sociales por parte de niños, adolescentes, jóvenes, y personas adultas, de acuerdo con la valoración que hace el Colegio de Psicólogos Dominicanos, conforme a lo expresado por su secretario de Divulgación Científica, José Manuel Ortiz.

“Claro que sí, retomando el aspecto de las redes sociales, hay estudios en Estados Unidos y España que hacen referencia al impacto negativo que tiene el uso de las redes sociales, llámese Instagram o Facebook, sobre el estado de ánimo del joven , porque ahí lo que se va a encontrar es un mundo de fantasía, donde la gente siempre está sonriente, divirtiéndose, es decir, un mundo liderado por el placer”, advirtió Ortiz, quien es psicólogo clínico.

Explicó que quienes han estudiado el placer a nivel cerebral aseguran que genera dopamina, “y esa dopamina hace que la gente se sienta bien, entonces, ¿qué es lo que vemos en las redes? Vemos ese mundo, y nosotros queremos ese mundo”.

“Por eso que algunos jóvenes, al no tener acceso a ciertas cosas, muchas veces, comienzan a devaluarse ellos mismos ¿Qué pasa con el tema de las adicciones? En sentido general, las adicciones se producen a partir de un exceso de dopamina. La persona comienza a hacer un uso prolongado de algo que le genera placer, y cada vez necesita mayor cantidad de ese algo”, argumentó.

Agregó que, “si logro una cuota de placer usando este dispositivo o esta red durante media hora, durante un tiempo voy a requerir usarlo por un periodo más prolongado, de una manera más amplia. Un tiempo prolongado genera una necesidad cada vez mayor, y hace que se produzca una dependencia”.

Precisó que los psicólogos saben que eso se produce no solamente en jóvenes, sino que muchas veces compañeros de trabajo cogen el celular para buscar una información, y de repente llevan un rato conectados al dispositivo, porque, sin darse cuenta, se quedan atrapados.

“Y ese uso continuado, no consciente, es lo que va haciendo que la persona se sienta atrapada por los dispositivos y todo lo que ello implica”, aclaró Ortiz.

Esas afirmaciones sobre la adicción al uso de la tecnología y las redes sociales fueron corroboradas por la presidente del gremio que agrupa a los psicólogos, la licenciada Yanys Mejía.

“Ciertamente, por el mal uso que se le da, precisamente por lo que explicaba José Manuel Ortiz, estas Redes Sociales tienen programas que, cuando usted entra a buscar una información, inmediatamente, cuando se hace click, le salen una gran cantidad de ofertas sobre ese tema, que luego piensa que lo necesitaba , y así se va integrando a las redes y dispositivos, y puede pasar horas, y la costumbre va haciendo que la persona crea una dependencia de esas plataformas. Entonces, sí, realmente, ya está demostrado que crean adicciones a las personas”, subrayó Mejía.

Indicó que, en el caso de la inteligencia artificial, se puede dar cuenta de que hay muchos procesos en los que las personas, de manera inconsciente, entran en ellos sin darse cuenta de que son guiados, y quedan atrapados a través de los dispositivos.

