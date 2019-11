Uso irracional del agua genera preocupación en academia

Hay muchos temas en el país que están dormidos y es necesario crear conciencia ciudadana y empoderar a la población para poder generar los cambios necesarios. Precisamente con este objetivo, la Universidad Católica Santo Domingo, a través de su Facultad de Ciencias Religiosas, realizará el 15 y 16 de este mes el “II Congreso nacional de Ecología y Conciencia Ciudadana”, en el que más de 30 expertos analizarán diferentes vertientes vinculadas al agua, el preciado líquido cuyo uso inadecuado podría ocasionar a corto, mediano y largo plazos consecuencias funestas.

Angela Cabrera, misionera y decana de la Facultad de Ciencias Religiosas de la UCSD, destacó de igual forma, la necesidad de que sea aprobado el proyecto de Ley de Agua que cursa en el Congreso Nacional.

“No se puede tomar conciencia de lo que no se conoce y como dice el nombre del congreso, lo que buscamos es crear conciencia de la situación del agua. Como universidad es un deber y una tarea abrir esos espacios de discusión, donde podamos poner el mundo académico al servicio de la población en general”, precisó.

En visita a esta redacción, Cabrera detalló que el agua, junto al saneamiento, es un derecho humano, es un asunto de carácter ético, indispensable para la vida y su uso como agua potable en los acueductos del país, aún es limitado, pues no llega a todos en cantidad, calidad, presión y continuidad. Desde su óptica, existe una gran asimetría entre la oferta de agua y el saneamiento.

Según dijo, la brecha entre el agua y el saneamiento es amplia y se requiere comprender el problema que implica mucha educación en los distintos estamentos de la sociedad, incluyendo el sector político, principal responsable de la asignación de recursos para proporcionar al país seguridad hídrica y cobertura para todos los dominicanos.

“La comunidad académica, la ciudadanía y sectores productivos, en complemento a la visión hemos de adoptar paulatinamente la cultura hacia un cambio de conducta con el uso y aprovechamiento del agua”, precisó.

De su lado, Rafael Bello Díaz, director del Campus Virtual del centro de altos estudios, informó que están canalizando acuerdos con otras universidades para transmitir el congreso vía on line, de manera que el mundo conozca lo que está pasando en el país en materia de agua, sobre todo, aspectos como sequía, cambio climático, sostenibilidad del acceso y manejo del agua como recurso turístico, así como la importancia del ahorro del agua y protección de la calidad evitando la contaminación.

En el congreso participarán todas las instituciones vinculadas al sector, dijo.

1. Consenso

De acuerdo a la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas de la UCSD, Angela Cabrera, lo importante es lograr un consenso para mirar hacia una Ley de Agua, entre otros avances en la materia.

2. Expositores

En el congreso participarán unos 30 expositores y se estima la presencia de unas 900 personas.

3. Costo

Se extenderá durante dos días en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con un costo de RD$2 mil. Es abierto al público en general, según lo informado por sus organizadores.