Una gran cantidad de usuarios reportaron aglomeraciones en distintas estaciones del Metro de Santo Domingo, luego de que el Gobierno anunciara la reducción de la jornada laboral como medida preventiva ante los efectos de la tormenta tropical Melissa.

La concentración de pasajeros, habitual en las horas pico, se adelantó este miércoles a partir de la 1:00 de la tarde, generando congestión en estaciones clave del sistema de transporte. Las imágenes compartidas por usuarios muestran largas filas, andenes saturados y dificultad para abordar los trenes.

La tormenta Melissa se encuentra casi detenida al sur de Haití, con una traslación de apenas 4 kilómetros por hora hacia el noroeste, lo que ha generado incertidumbre entre los expertos. El Centro Nacional de Huracanes y el meteorólogo John Morales advierten que el fenómeno podría provocar lluvias intensas y prolongadas en el país.

“Cada décima de grado que Melissa gane hacia el norte, acerca más la lluvia excesiva al territorio nacional dominicano”, señaló Morales.

El Gobierno dispuso la reducción de la jornada laboral para facilitar el retorno seguro de los trabajadores a sus hogares antes del agravamiento de las condiciones climáticas. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja en varias provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

