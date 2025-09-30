UTECO y JICA impulsan desarrollo sostenible en Sánchez Ramírez con nuevo convenio

UTECO y JICA impulsan desarrollo sostenible en Sánchez Ramírez con nuevo convenio

Cotuí, Sánchez Ramírez. La Agencia de Cooperación Internacional (JICA), en colaboración con el Gobierno dominicano y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), anunció el lanzamiento del proyecto de promoción de la sexta jornada de industrialización a través de la cooperación entre instituciones académicas y comunidades de Sánchez Ramírez.

Este ambicioso proyecto se desarrollará en el marco del programa de asociación de la JICA, con el respaldo técnico y académico de la Universidad de Kochi, en Japón.

El objetivo de dicho acuerdo es impulsar el desarrollo regional sostenible mediante la integración de la producción primaria, la transformación industrial y la comercialización, involucrando activamente a las comunidades locales y al sector académico.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Estas instituciones oficiales facilitarán la coordinación interinstitucional y el seguimiento de las actividades relacionadas con el programa educativo.

La jornada contará con un proceso de monitoreo y evaluación desde su inicio hasta la fase final.

El convenio fue rubricado por el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; la señora Kota Sakaguchi, representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en la República Dominicana; Hugo Francisco Rivera Fernández, viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores; la doctora Olaya Doctel Caraballo, viceministra de Cooperación Internacional del MINPRE; y la ingeniera Marilyn Díaz, rectora de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO).

