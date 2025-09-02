Utect entregó títulos de propiedad a varias familias

Guayubín, Montecristi.– La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) realizó una entrega de certificados de títulos a familias de El Pocito como parte del programa “Títulos en Casa”.

La entrega estuvo encabezada por el director de la entidad, Duarte Méndez, el subdirector regional Santiago Caba y el alcalde de Guayubín, César Molina.

Al hablar en el acto, Méndez destacó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de llevar la titulación definitiva a todos los rincones del país.

“Con el programa Títulos en Casa llevamos seguridad, dignidad y esperanza. Más de diez familias hoy inician una nueva etapa de estabilidad y desarrollo, con la seguridad de su Certificado de Título en las manos”, señaló.

Mientras, el alcalde Molina expresó su satisfacción con los proyectos de titulación que impactan directamente en su comunidad, resaltando que se trata de un momento histórico para las familias beneficiadas.

Entre los beneficiarios, que tenían más de 30 años ocupando los terrenos, están Domingo Antonio Santana, José Manuel Álvarez, Mirtha Altagracia Sosa Gonell, Martín Román, Celia Almonte, María Taveras y Edison Álvarez.