UTECT inicia titulación para 1000 familias en Palo Verde, Montecristi

Palo Verde, Montecristi. – El Gobierno a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN), dejó iniciado este martes los trabajos técnicos, sociales y legales de un nuevo proyecto de Titulación en Montecristi, esta vez, en el Distrito Municipal de Palo Verde, donde se proyecta la entrega de 1,000 certificados de títulos para beneficiar a 4 mil personas, ocupantes de viviendas y solares.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez, encabezó el acto de lanzamiento junto a las autoridades locales, donde resaltó los esfuerzos del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de eliminar la falta de titulación en la República Dominicana y brindarle seguridad jurídica a las familias dominicanas con la entrega del certificado de título de manera gratuita.

“Hoy comenzamos los trabajos en las parcelas 32-A, 32-B, 32-C y 34-B, del Distrito Catastral No. 02; beneficiando a las familias de los sectores San Martín de Porres, La Reforma, Los Solares, El Ahogado y Barrio Chijo, de aquí de Palo Verde, de esta provincia de Montecristi”, indicó el funcionario.

El presidente Abinader ha dicho que el Plan Nacional de Titulación es uno de los ejes centrales de su gestión de gobierno, pues tener un título de propiedad cambia la vida a la gente. Este programa ha impactado a más de 132 mil familias que han ocupado de manera irregular terrenos propiedad del Estado por más 30, 40 y hasta 50 años.

Mendéz presentó al agrimensor Pedro Vásquez, quien es el encargado de toda la logística de los trabajos de levantamiento parcelario, indicó además que los integrantes de las brigadas de la UTECT siempre portarán debidamente su uniforme y su identificación.

En tanto, la Gobernadora de la provincia Montecristi, Leissa Cruz, destacó que no hay nada como garantizar un hogar y dormir tranquilo, «sabiendo que lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar».

“El presidente Abinader está muy enfocado en este propósito y hoy vemos ese compromiso materializado aquí con la llegada de los funcionarios de Titulación Les hemos traído a nuestra provinci, en vez de nosotros tener que ir allá. Estamos siendo escuchados”, indicó la gobernadora.

Mientras, Francisco Guillermo García, director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), sostuvo que este proyecto de titulacion «es la mejor garantía de progreso y seguridad que pueden recibir las familias de Palo Verde”.

Al pronunciar palabras de bienvenida, el alcalde de Palo Verde, Lucho Reyes, indicó que desde hace mucho tiempo ha estado esperando la titulación en esta demarcación.

“De verdad que Palo Verde hoy se siente alegre. Hoy tendremos un antes y un después lo que es la comunidad del Distrito Municipal de Palo Verde, porque decirlo, porque elegir esta comunidad de tantas que hay en el país, que nuestro presidente Luis Abinader, eligiera para que esta comunidad tenga sus títulos de propiedad es para nosotros sentirnos orgulloso y de mucho jubilo”, sostuvo, Reyes.

Al acto de anuncio de titulación asistieron Aníbal Stefany, encargado de la Oficina Provincial de Bienes Nacionales en Santiago; Santiago Caba, subdirector de la Regional Norte de la UTECT; Awilda Fabian, vicealcaldesa de Montecristi; Misael Méndez, de Bienes Nacionales, Isidro Ramírez, encargado de titulación del IAD.

La bendición del acto realizado en el Club Caribe Palo Verde estuvo a cargo del Sacerdote Fortuna Estévez, de la Parroquia San Martin de Pobres, donde asistieron funcionarios del Gobierno, lideres comunitarios agrupados en juntas de vecinos, así también como representantes de las iglesias.