Luego de que se produjera el fallecimiento de la estadounidense Ellen Frances Hulett el pasado 23 de junio de 2025, mientras se encontraba bajo supervisión institucional y recibiendo atención médica en el Centro Vacacional Haina, surge la pregunta: ¿cuáles son los protocolos para extranjeros con problemas de salud mental?

Esto, debido a que la Dirección General de Migración (DGM) explicó que la Hulett «mostró serias dificultades para comunicarse, incapacidad de identificarse y comportamientos que evidenciaban un cuadro de salud mental comprometido. Fue evaluada por profesionales de la salud mental, diagnosticada con trastorno psicótico, y recibió tratamiento bajo vigilancia médica constante».

El periódico Hoy consultó una fuente de la DGM, quien explicó: «El problema no es que una persona esté enferma de cualquier cosa. El asunto migratorio es que esa persona se puede identificar. Si está sano, si está enferma, y se sabe a qué país pertenece, se establece en el protocolo, según la ley, que simplemente se deporta a su país de origen».

Y prosiguió: «El problema, como te dije al principio es, si está indocumentado no se sabe de dónde. Es entonces ahí entra la ley que dice que no se puede deportar a una persona sin tú saber su procedencia, sin tener a alguien, un familiar que lo reciba y ahí hay que averiguar muy bien lo que ha transcurrido, cómo se identifica, para entonces saber a dónde es que se va a deportar. Porque si tú no sabes quién es ni de qué país es tampoco puede saber a dónde vas a enviar; entonces, si está enfermo y tú no sabes de dónde es, mientras se investiga, a esa persona se le da el tratamiento normal que diga a los médicos, no importa cuál sea la enfermedad que padezca y se sigue haciendo gestiones para tratar por un lado tratando luego de manera humanitaria, con todo lo que indican los médicos. Y, por el otro lado, averigüando para ver cómo se identifica y a qué país ertenece, para entonces proceder con la deportación«.

El caso de la extranjera fallecida

Según datos ofrecidos por Migración, la señora quien presentaba aparentes trastornos psicóticos, fue detenida a finales de abril en la región este del país por miembros de la Policía Turística, quienes la remitieron a la DGM con el propósito de validar su identidad, ya que no portaba documentación personal.

Al desconocerse su identidad y nacionalidad, la Dirección de Inteligencia Migratoria realizó las indagatorias correspondientes, contactando diversas embajadas acreditadas en la República Dominicana.

La identificación oficial de la extranjera fue posible el pasado miércoles, a través de herramientas tecnológicas de reconocimiento facial, tras lo cual se notificó su situación a personal de la Embajada de los Estados Unidos en el país.

La DGM informó que, mientras se encontraba bajo custodia y en proceso de deportación, la extranjera fue hallada sin signos vitales en la mañana de este lunes. De acuerdo con las evaluaciones iniciales hechas por el médico legista y el DICRIM, el cuerpo no presenta signos de violencia. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realiza la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso.