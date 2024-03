Por: Dra. Arabella Michelén

Las vacaciones generalmente se disfrutan entre familiares, amigos; solemos planificar, donde vamos a ir, el tiempo, los alimentos, bebidas, ajuar… sin embargo en ocasiones nos olvidamos del cuidado de la salud oral. Partiendo de que los pilares de la salud oral son: correcta higiene, sana alimentación y visitas periódicas al dentista; brevemente vamos a describir los puntos a tomar en cuenta para disfrutar del feriado sin descuidar la salud oral.

1.- No dejar tratamientos odontológicos a medias, concluir con todos los posibles y representen un riesgo de una complicación.

2.- Solucionar con el dentista cualquier urgencia, por ejemplo, ante una prótesis que tiene movilidad, no viajar sin antes ir a un chequeo, una pieza dental con molestias, consultar , determinar causas y dar soluciones.

3.- Incluir en tu equipaje un kit de cuidado oral, con lo imprescindible: cepillo, hilo y pasta dental.

4.- Si bien es cierto que los horarios, la rutina de alimentación sufren cambios drásticos. Es importante por lo menos una vez al día hacer una correcta rutina de higiene. Luego de ingerir meriendas, bebidas carbonatadas, vino tinto, dulces, alimentos pegajosos…. Combinarlo con la toma de agua clara, enjuague, goma de mascar con xilitol, son medidas que no sustituyen un buen cepillado, para ayudan a disminuir la formación de placa bacteriana o la tinción dentaria.

5.- Moderación, tanto en la alimentación e ingesta de alcohol. El mundo no se termina y estas no serán las últimas vacaciones.

6.- Si estas en medio de un tratamiento farmacológico, recuerde llevar sus medicamentos y seguir las instrucciones de su odontólogo.

7.- No automedicarse, esto tiende a complicar el cuadro de salud.

Leer: Semana Santa: ¿Cómo escoger la cámara de video vigilancia ideal para tu hogar?

Los accidentes, traumas y fracturas dentarias son muy comunes, el simple hecho de cambiar de ambiente, vivir nuevas aventuras, significa asumir un riesgo, por ende debemos prevenir y estar preparado ante cualquier eventualidad, incluso conversar, explicarle a menores de edad y adulto que hacer en esta situación, aquí una pequeña guía:



Fractura y/ o avulsión dentaria:

-Hacer un reconocimiento del área donde estarán compartiendo los niños, mostrarles escalones, desniveles e informarles que son zona de cuidado.

-Al momento inminente de la caída colocar sus manos en la boca.

-Informar lo más rápido posible a un adulto.

-Recoger la parte de diente fracturada o el diente avulsionado, colocarlo en saliva del propio paciente, leche o agua a temperatura ambiente. Trate de llevar el diente a su alveolo, es lo ideal.

-Contactar un Odontólogo y dirigirse a su consulta.

La diferencia entre una fractura y una avulsión es que en la primera se rompe una parte del tejido dentario, el cual puede variar en tamaño y forma; la avulsión es cuando el diente se mueve de su alveolo y sale fuera del alveolo, lo más común es que sale de la boca.

Es importante mantener la calma y actuar lo más rápido posible, priorizando las necesidades que presente el paciente, sin descuidar ninguna área.

Disfrute sus vacaciones , sea prudente y no se olvide de cuidar su salud oral, esto puede marcar la diferencia . Que cada adulto se convierta en ejemplo y supervisor de cada niño, los accidentes suelen ocurrir en fracciones de segundo.