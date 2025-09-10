Vacaciones laborales: el derecho ignorado por muchas empresas

En República Dominicana, numerosos trabajadores denuncian que sus empleadores les niegan el disfrute de sus vacaciones anuales, una práctica que contraviene lo establecido en el Código de Trabajo y pone en evidencia una preocupante cultura de incumplimiento laboral.

Según el Artículo 177 del Código de Trabajo dominicano, todo trabajador que haya cumplido un año de servicio continuo tiene derecho a 14 días laborables de vacaciones con disfrute de salario. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas optan por ignorar este mandato, alegando razones operativas o simplemente postergando indefinidamente el descanso de sus empleados.

Impacto en la salud y productividad

Expertos en salud ocupacional advierten que la negación de vacaciones puede provocar agotamiento físico y mental, disminución en la productividad y aumento en los niveles de estrés.

Lo que establece la ley

Artículo 178: El derecho a vacaciones se renueva cada año de servicio.

Artículo 181: El salario correspondiente debe pagarse antes de iniciar el período de descanso.

Artículo 182: Las vacaciones no pueden ser sustituidas por dinero, salvo en caso de terminación del contrato.

Denuncias y fiscalización

El Ministerio de Trabajo ha recibido múltiples quejas en los últimos meses. Aunque existen mecanismos para denunciar, muchos empleados temen represalias o despidos. Organizaciones sindicales instan a fortalecer la supervisión y sanción a empresas reincidentes.

Llamado a la acción

Juristas y defensores de derechos laborales exhortan a los trabajadores a conocer sus derechos y exigir su cumplimiento. “Negar vacaciones no es solo una falta ética, es una violación legal que debe ser sancionada”, expresó el abogado José Meran.