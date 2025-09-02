Vaguada provocará lluvias moderadas

Vaguada provocará lluvias moderadas

Indomet


El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos y aguaceros moderados, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en localidades de las provincias San Juan, Elías Piña La Vega y Monte Plata.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por la incidencia de una vaguada en altura, arrastre del viento y el calentamiento diurno.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosas, debido a la época del año y a las concentraciones de partículas de polvo del Sahara. La mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Puede leer: El clima de la semana en República Dominicana: Polvo del Sahara y lluvias dispersas 

Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse a los rayos solares por tiempo prolongado.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

Vaguada provocará lluvias moderadas
Vaguada provocará lluvias moderadas
2 septiembre, 2025
Vaguada provocará lluvias moderadas
Vaguada provocará lluvias moderadas
29 agosto, 2025
Onda tropical traerá lluvias moderadas
Onda tropical traerá lluvias moderadas
26 agosto, 2025
Onda tropical traerá lluvias moderadas
Onda tropical traerá lluvias moderadas
28 julio, 2025
Meteorología prevé lluvias moderadas
Meteorología prevé lluvias moderadas
17 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Edición impresa, lunes 01 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 01 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo