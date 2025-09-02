Vaguada provocará lluvias moderadas



El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos y aguaceros moderados, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en localidades de las provincias San Juan, Elías Piña La Vega y Monte Plata.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por la incidencia de una vaguada en altura, arrastre del viento y el calentamiento diurno.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosas, debido a la época del año y a las concentraciones de partículas de polvo del Sahara. La mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Puede leer: El clima de la semana en República Dominicana: Polvo del Sahara y lluvias dispersas

Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse a los rayos solares por tiempo prolongado.