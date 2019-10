Vaguada y onda salen pero lluvias siguen hoy

La vaguada y la onda tropical que incidían en el país salieron del territorio y esta última viaja a la parte oriental de Cuba, pero dejaron chubascos con ráfagas de viento y tronadas en el noreste, sureste y la cordillera Central, que seguirán hasta mañana.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) vaticinó ayer que el clima estará inestable y húmedo y prevé para hoy en la tarde y prevé hasta el sábado lluvias débiles. Ayer se registraron aguaceros sobre gran parte del país.

Onamet indicó que las temperaturas estarán altas, oscilando entre 31º C y 33º C la máxima y entre 24º C y 26 ºC la mínima .

Recomienda ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera con colores claros y tener un paraguas a mano por algunos aguaceros ocasionales.

El informe indica que no hay restricciones marítimas para las embarcaciones.

A pocos días de finalizar la temporada ciclónica Onamet no prevé la formación de ningún fenómeno atmosférico que represente peligro.

La entidad informó sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a un sistema de baja presión en la bahía de Campeche, México, con un 60% de probabilidad media de convertirse en ciclón tropical en los próximos días.

Por su posición no representa peligro para el país.