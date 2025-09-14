Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros: 10 provincias en alerta

Durante las horas matutinas, se prevén algunos chubascos locales con tronadas aisladas, en localidades de La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, entre otras, producto del arrastre del viento, el acercamiento de una onda tropical y la vaguada en altura, informó el Instituto Dominicano de Meteorología.

«Para la tarde, se generarán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago, La Altagracia, El Seibo, Monseñor Noel, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Puerto Plata y Monte Cristi. Mientras que entrada la noche, estas precipitaciones, empezarán a disminuir paulatinamente», precisó el Indomet en su informe.

10 provincias en alerta

Debido a las lluvias caídas y las que se esperan, el Centro de Operaciones de Emergencias coloca 03 provincias en alerta amarilla y aumenta a 07 las en verde.

Las provincias en alerta amarilla son: Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago. Mientras que en verde están: Dajabón, Elías Piña, Valverde, La Altagracia, Monseñor Nouel, El Seibo y San Juan.

Se espera mucho calor

La temperatura seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del este/sureste.

Es importante que la población continúe hidratándose adecuadamente con líquidos, (preferiblemente agua), usar ropas ligeras de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 a.m. y 4:00 p.m. Además, tener muy en cuenta, que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.