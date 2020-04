Valdez Albizu: un país pobre no puede penalizar el ahorro

“Un país pobre no puede penalizar al que ahorra, expresó recientemente el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, quien aseguró que “con la poca influencia que tiene ha tratado de eliminar el cobro del 10% al ahorro”, establecido por ley.

Lamentó que las personas de escasos recursos que logran ahorrar algo de dinero cuando deciden hacer un retiro se encuentran con sus cuentas sin balance, mientras que los que realizan movimientos de depósitos en sus cuentas tienen que pagar el 10%.

Dijo que aunque el impuesto de 10% sobre los intereses de los ahorros está establecido en la Ley 253-12 de Reforma Tributaria, es una de las medidas que necesita un mayor enfoque.

Consideró que este tema es más importante que un fondo de garantía.

Igualmente indicó que otra medida que debe ser tratada es que por el canje de recursos de un cheque, además de 0.15% que se cobra por la transferencia también se cargue un 0.20% cuando excede de un monto.

No obstante, Valdez Albizu puntualizó que “eso lo tumbamos ya, lo aprobó la Junta Monetaria y lo tienen los bancos comerciales y estamos dispuestos a que el que cobre eso le vamos a hacer pasar las de Caín. No vamos a seguir permitiendo que por cambiar un cheque de un recurso que es mío y que yo le he depositado a un banco, ese banco me cargue un 0.20 por ciento, eso no es posible”.

Por otro lado, recordó BCRD tiene máquina para desinfectar billetes que recibe y entrega a la banca.