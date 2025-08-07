¿Vale la pena? La crítica opina sobre el regreso de Merlina en Netflix

La primera mitad de la temporada 2 de Merlina está oficialmente disponible para transmitir en Netflix, y la segunda parte se lanzará el 3 de septiembre.

La temporada 2 se comercializó como uno de los lanzamientos más importantes del año del servicio de streaming (junto con la temporada 5 de Stranger Things y la temporada 3 de Squid Game).

Así que, todas las miradas están puestas en la segunda temporada de Wednesday. Tenemos nuevas incorporaciones al reparto, como Joanna Lumley y Billie Piper, la discreta salida de Percy Hynes White y aún más de la historia de Nevermore que desvelar.

Una de las grandes novedades es la incorporación de Pericles (Pugsley) Addams como estudiante de la Academia Nevermore. Su llegada no solo complica el día a día de Merlina, sino que también lleva a sus padres, Morticia y Homero, a instalarse cerca del campus. Este cambio altera por completo la independencia de Merlina, quien ahora lidia con una vigilancia familiar mucho más presente.

La tensión madre-hija se vuelve uno de los motores de esta temporada, al punto de escalar hasta un duelo de esgrima. Además, se suma un nuevo personaje: la abuela Hester Frump, quien representa una figura inesperada capaz de romper el gesto imperturbable de Merlina.

¿Qué dicen las criticas?

Desde Hobby Consolas dijeron: «Es justo reconocer que este arranque de la temporada 2 afina más el tiro que los capítulos originales. Aunque a veces no parece saber qué tono dar al conjunto, la nueva aventura de Merlina es más equilibrada, entretenida y efectiva».

USA Today destacó que la temporada 2 «abandona su aire de placidez y añade picante, horror genuino y sentimiento a los procedimientos». Desde Screen Rant sumaron: «Es fácil transportarse al mundo de Wednesday, y es como si no hubiera pasado nada de tiempo desde el final de la primera temporada».

En lo que respecta a las actuaciones, The Guardian dio el visto bueno: «El carisma de Jenna Ortega podría alimentar a 1.000 coches fúnebres. El exitoso spinoff Addams de Tim Burton es tan salvajemente entretenido como siempre». Pero no todos fueron comentarios positivos, ya que desde AV Club alegaron que la serie «desperdicia en gran medida su llamativo reparto».

Entre los comentarios poco entusiastas se cuenta el de Polygon: «Por ahora, tanto el personaje como la serie parecen estar luchando contra el peso de su popularidad».