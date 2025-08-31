Valentín participará como orador en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro en Paraguay

El Superintendente de Seguros de la República Dominicana, Julio César Valentín, participará como orador invitado en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro, a celebrarse del 3 al 4 de septiembre de este año, en Asunción, Paraguay.

Durante el cónclave internacional que tendrá como escenario el Auditorio del Banco Central de Paraguay, el funcionario dominicano abordará el tema del seguro en el mercado latinoamericano.

La apertura del evento contará con la participación de Pasqual Llongueras, vicepresidente de la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, Gabriela Chacón, presidenta de la Alianza del Seguro y Jazmín Bernal, Superintendente de Seguros del país sudamericano.

La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) de Paraguay ha declarado oficialmente la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro como un evento de Interés Turístico Nacional. Este importante reconocimiento se otorga destacando el impacto significativo que este evento tendrá en el desarrollo económico local.

El tema de debate de la cumbre trata sobre la constante regulación y desregulación de los mercados aseguradores de los países latinoamericanos genera situaciones de incertidumbre e incomodidad en sus actores.

Previo a la Cumbre, se realizarán talleres precongresuales. Estos espacios brindan un marco de reflexión y acción, preparando el terreno para los debates estratégicos que marcarán el evento central.

Según datos ofrecidos por los organizadores del evento, en Paraguay, el 97% del tejido empresarial está compuesto por MiPymes, pero la gran mayoría opera sin protección real ante imprevistos.

Más del 95% carece de seguros básicos, y muchas ni siquiera conocen los riesgos que enfrentan por no tener cobertura ante incendios, robos, daños a terceros o interrupciones de actividad. A esto se suma un alto nivel de informalidad laboral, que expone a las empresas a sanciones, conflictos y pérdidas operativas.

Sobre la Superintendencia de Seguros

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, es una dependencia del Ministerio de Hacienda, creada mediante la Ley No.400, del 9 de enero de 1969. Es la entidad rectora, reguladora y supervisora del sector asegurador en la República Dominicana. Bajo el amparo y mandato expreso de la Ley No.146-02 sobre Seguros y Fianzas.