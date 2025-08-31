Valentín participará como orador en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro en Paraguay

Valentín participará como orador en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro en Paraguay

El Superintendente de Seguros de la República Dominicana, Julio César Valentín, participará como orador invitado en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro, a celebrarse del 3 al 4 de septiembre de este año, en Asunción, Paraguay.

Durante el cónclave internacional que tendrá como escenario el Auditorio del Banco Central de Paraguay, el funcionario dominicano abordará el tema del seguro en el mercado latinoamericano.

La apertura del evento contará con la participación de Pasqual Llongueras, vicepresidente de la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, Gabriela Chacón, presidenta de la Alianza del Seguro y Jazmín Bernal, Superintendente de Seguros del país sudamericano.

La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) de Paraguay ha declarado oficialmente la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro como un evento de Interés Turístico Nacional. Este importante reconocimiento se otorga destacando el impacto significativo que este evento tendrá en el desarrollo económico local.

El tema de debate de la cumbre trata sobre la constante regulación y desregulación de los mercados aseguradores de los países latinoamericanos genera situaciones de incertidumbre e incomodidad en sus actores.

Previo a la Cumbre, se realizarán talleres precongresuales. Estos espacios brindan un marco de reflexión y acción, preparando el terreno para los debates estratégicos que marcarán el evento central.

Según datos ofrecidos por los organizadores del evento, en Paraguay, el 97% del tejido empresarial está compuesto por MiPymes, pero la gran mayoría opera sin protección real ante imprevistos.

Más del 95% carece de seguros básicos, y muchas ni siquiera conocen los riesgos que enfrentan por no tener cobertura ante incendios, robos, daños a terceros o interrupciones de actividad. A esto se suma un alto nivel de informalidad laboral, que expone a las empresas a sanciones, conflictos y pérdidas operativas.

Sobre la Superintendencia de Seguros

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, es una dependencia del Ministerio de Hacienda, creada mediante la Ley No.400, del 9 de enero de 1969. Es la entidad rectora, reguladora y supervisora del sector asegurador en la República Dominicana. Bajo el amparo y mandato expreso de la Ley No.146-02 sobre Seguros y Fianzas.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

Publicaciones Relacionadas

Valentín participará como orador en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro en Paraguay
Valentín participará como orador en la XVI Cumbre Iberoamericana del Seguro en Paraguay
31 agosto, 2025
Cumbre Trump-Putin: Lo que se sabe y lo que está en juego 
Cumbre Trump-Putin: Lo que se sabe y lo que está en juego 
11 agosto, 2025
Cumbre Latinoamericana reconoce en NYC líderes latinos
Cumbre Latinoamericana reconoce en NYC líderes latinos
28 julio, 2025
Siguen las quejas por aumentos en seguros de vehículos: Esto dijo hoy el superintendente
Siguen las quejas por aumentos en seguros de vehículos: Esto dijo hoy el superintendente
21 julio, 2025
Presidente Abinader dará inicio a cumbre
Presidente Abinader dará inicio a cumbre
16 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Comités de compras

Comités de compras

“Emmanuel tours” un derroche musical

“Emmanuel tours” un derroche musical

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

La libra de pollo se sigue vendiendo a RD$85.00

La libra de pollo se sigue vendiendo a RD$85.00

Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo